La X Edizione dell’International Nora Jazz Festival porta sul palcoscenico quattro artiste di fama mondiale

L’International Nora Jazz Festival arriva quest’anno alla sua X edizione e per l’occasione festeggia brindando assieme a quattro artiste di fama mondiale.

Sul palcoscenico del teatro antico di Nora, dall’1 al 10 agosto, andranno in scena: Roberta Gambarini, una delle poche vocalist, non americane, per due volte candidata ai Grammy; Catherine Russell, una delle più importanti jazz singers della scena internazionale; Mayra Andrade, protagonista di uno stile che unisce afrobeat, jazz, folk e tradizione capoverdiana e infine Cyrille Aimée, tra le più apprezzate vocalist europee in terra d’America.

Il Festival è organizzato anche quest’anno dall’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo e dal Comune di Pula.

Le quattro serate si affideranno al fascino e al mistero dell’universo femminile per invitare il pubblico del teatro di Nora ad un evento di gran classe.

Palcoscenico tra i più potenti e suggestivi dell’Europa festivaliera, nato sotto il segno della ricerca e della qualità, nella prima decade di agosto, Nora Jazz propone un calendario di artiste destinate ad arricchire il parterre di ospiti di fama mondiale che, anno dopo anno, sceglie il festival pulese come unica tappa esclusiva dei suoi tour in Sardegna.

Il programma prevede l’esibizione di Roberta Gambarini, cantante di origini torinesi affermatasi nello star system della musica afroamericana newyorchese nella serata del 1 Agosto.

Sarà poi la volta della jazz singer americana Catherine Russell il 3 Agosto; della star capoverdiana Mayra Andrade l’8 Agosto, e dell’elettrizzante vocalist francese immersa nel mood del jazz americano Cyrille Aimée nella serata conclusiva del festival, il 10 agosto.

L’appuntamento è previsto per tutte e quattro le serate per le 21.30. Momento in cui il territorio di Pula, luogo immerso in un contesto storico di straordinarie bellezze artistiche e paesaggistiche intercetterà le nuove tendenze della musica internazionale, ma proporrà anche originali appuntamenti letterari ed enogastronomici dei quali si potrà godere, nella suggestiva terrazza affacciata sul mare, prima dell’inizio di ogni concerto.

Il risultato di questi dieci anni di Nora Jazz Festival è stato quello di aver realizzato un evento culturale popolare e raffinato al tempo stesso, apprezzato sia dai turisti sia dagli abitanti del territorio che, anno dopo anno, accorrono numerosi per godere di spettacoli di indiscussa qualità.