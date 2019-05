La Maddalena:evacuazione medica a bordo di una nave da crociera

Nella nottata di ieri, la Guardia Costiera di La Maddalena, sotto il coordinamento del Direttore Marittimo del nord Sardegna, Capitano di Vascello (CP) Maurizio TROGU, ha portato a termine un’operazione di soccorso medico a bordo della nave da crociera AZURA, partita dal porto di Civitavecchia e diretta a Cartagena, a favore di una passeggero di 70 anni di nazionalità inglese che a seguito di una caduta aveva perso i sensi.

Ricevuta la segnalazione alle 23.55 da parte della superiore Direzione Marittima di Olbia, veniva immediatamente disposta l’uscita della dipendente motovedetta SAR CP 870, che dirigeva in zona soccorso a circa 1 miglio ad ovest dell’isola di Razzoli e, una volta intercettata la Motonave AZURA alle 02.25, procedeva ad effettuare le operazioni di trasbordo dell’infortunato, insieme al medico di bordo della nave, per poi dirigere verso il porto di Palau, dove veniva sbarcato e consegnato all’autoambulanza del 118 per il successivo trasferimento presso il presidio ospedaliero di Olbia per gli ulteriori accertamenti del caso.