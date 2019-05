La Maddalena festeggia con un annullo filatelico il 170° anniversario dell’arrivo di Garibaldi

Domenica 2 giugno La Maddalena celebra il 170° anniversario dell’arrivo di Giuseppe Garibaldi. Poste Italiane, su richiesta dell’Amministrazione comunale, attiverà per l’occasione a La Maddalena un servizio postale temporaneo con l’emissione di un annullo speciale filatelico.

Lo sportello postale sarà attivato nella sede del Palazzo Comunale, in piazza Garibaldi e sarà operativo dalle 10:00 alle 16:00.

Con lo speciale timbro saranno bollate tutte le corrispondenze affrancate presentate allo sportello, dove saranno disponibili, oltre a i francobolli per l’affrancatura e il materiale filatelico in tema con la manifestazione.

Dopo il 2 giugno sarà ancora possibile, per 60 giorni, richiedere l’apposizione dell’ annullo filatelico sulle corrispondenze recandosi personalmente allo sportello filatelico di Sassari Centro, in via Brigata Sassari, o inviando gli oggetti, già affrancati, in busta chiusa ed accludendo la busta già indirizzata e affrancata per la restituzione.