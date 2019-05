La GC32 Racing Tour 2019 sbarca a Villasimius

Al GC32 Racing Tour 2019 parteciperanno anche il campione Sir Ben Ainslie e i velisti britannici di Coppa America con il nome INEOS Rebels Uk.

Si tratta della Villasimius Cup che avverrà nel contesto delle meravigliose acque della Sardegna del Sud.

Per il team inglese questa stagione sarà incentrata sulla rotazione dell’equipaggio e sullo sviluppo. Del gruppo faranno parte Oli Gerber e Ben Cornish e si dicono impazienti di scendere in acqua “Durante l’inverno ci siamo concentrati sullo sviluppo del T5 ma non possiamo dimenticare di essere velisti, e dunque vogliamo tornare a regatare. Abbiamo un vero mix di gioventù e di esperienza a bordo questa volta”.

A completare l’equipaggio di INEOS Rebels UK ci saranno anche due austrialiano, Joey Newton e Ian Jense, mentre ad occuparsi della tattica ci sarà il campione olimpico Finn Giles Scott.

Uno degli avversari per loro sarà la Cina. Si tratta di una new entry per il GC32 la CHINAone NINGBO guidata dal neozelandese Phil Robertson. Il team ha vinto il Campionato Mondiale M32 lo scorso anno. Dell’equipaggio fanno parte Ed Powys e tre velisti cinesi Liu ‘Black’ Xue, Chen ‘Horace’ Jinhao, Liu ‘Leo’ Ming, e Robertson è conscio che il gruppo ha molto da imparare.

“Sarà la prima volta che su CHINAone NINGBO la maggioranza dei velisti è cinese. Hanno poca esperienza in questo tipo di vela ad alte prestazioni, ma dare loro proprio questa esperienza di foiling fa parte dei nostri obiettivi a lungo termine. Quindi il GC32 Racing Tour costituirà un’eccellente palestra.”

Avendo partecipato alle Extreme Sailing Series, Robertson non vede l’ora di affrontare il suo ex team omanita, che quest’anno avrà come skipper Adam Minoprio, e tutti gli altri team ora nel GC32 Racing Tour. Il team non solo debutta con i GC32, ma per lo skipper Phil Robertson sarà anche la prima volta nelle acque di Villasimius, la splendida località della Sardegna meridionale.

Un’altra novità del GC32 Racing Tour 2019 è la possibilità per ospiti di partecipare al VIP guest program, e conoscere da vicino i velocissimi catamarani volanti.

Programma del GC32 Racing Tour2019:

22-26 maggio:GC32 Villasimius Cup / Villasimius, Sardegna, Italia

26-30 giugno: GC32 World Championship / Lagos, Portogallo

31 luglio-4 agosto: 38 Copa del Rey MAPFRE / Palma de Maiorca, Spagna

11-15 settembre: GC32 Riva Cup /Riva del Garda, Italia

6-10 novembre: da confermare