Isili- Denunciato un 40enne per guida in stato di ebrezza

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Isili hanno denunciato un uomo sorpreso alla guida in evidente stato di ebbrezza.

I militari dell’Arma, durante un posto di controllo, hanno fermato un uomo sulla quarantina con qualche piccolo precedente.

Al momento dell’accertamento i Carabinieri hanno da subito percepito il forte odore di alcool proveniente dall’automobilista. L’uomo è stato così sottoposto al controllo del tasso alcolemico.

Il 40enne ha superato per ben quattro volte il limite consentito, stabilito in 0,50 G/L, ed immediatamente è scattato il ritiro della patente ed il fermo amministrativo del veicolo. Il responsabile dovrà rispondere del reato di guida in stato di ebbrezza.