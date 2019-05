Importanti variazioni di bilancio, nuovi finanziamenti in ingresso e nuove opere pubbliche da realizzare

Alcune di queste variazioni sono rese possibili, dopo anni di battaglie, dall’allentamento del blocco per l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione (i risparmi avuti dal comune negli esercizi precedenti) che oggi consente di progettare investimenti da parte del Comune.

La cifra più importante all’attenzione del Consiglio è di € 300.000 che saranno stanziati per un progetto, atteso da anni e segnalato dalle Commissioni chiamate a co-decidere, durante le sessioni di Bilancio Partecipato svoltesi nel 2017, sulle priorità per il paese. Si tratta della messa in sicurezza e del ripristino dello stabile dell’Ex Esmas, all’interno del quale sarà realizzato un ampio salone e saranno messi a norma impianti e locali d’appoggio, dotando finalmente il paese di uno spazio che consentirà plurime attività. I lavori edili, preparatori all’intervento principale hanno visto e vedono impegnati gli operai del Cantiere Lavoras.

Ulteriori 100.000 € saranno invece stanziati per la messa in sicurezza di due muri di contenimento e per altri piccoli interventi su strade e marciapiedi anch’essi inseriti nel Piano Straordinario della Manutenzioni elaborato in condivisione con i cittadini attraverso la Commissione al Territorio.

Altri 200.000 (di cui 125.000 già stanziati) andranno a finanziare un progetto importantissimo, di messa in sicurezza e completa ristrutturazione del cortile interno dell’Istituto Comprensivo per consentirne il pieno utilizzo da parte degli alunni della scuola. Il progetto nasce da numerose segnalazioni da parte dei cittadini e delle istituzioni scolastiche e da un approfondito studio seguito dal Consigliere delegato alla Sicurezza, Efficienza e Manutenzioni Graziano Lai e dalla Assessora dell’Istruzione Simona Corona che hanno visitato fiere e eventi legati all’infrastrutturazione scolastica più innovativa.

Atri stanziamenti riguarderanno l’acquisto di materiali per continuare, in collaborazione con Forestas, il miglioramento degli spazi relax nell’area Lago (4.000 €). Altri 10.000 € serviranno invece a consentire urgenti manutenzioni di edifici pubblici.

A questi importi si aggiungono 70.000 € di finanziamento RAS per l’installazione di apparecchi per la videosorveglianza e 50.000 provenienti dal Governo e destinati a progetti di ecososteniblità e efficientamento energetico che coinvolgeranno strutture comunali.

“Dietro queste importanti azioni – affermano all’unisono il sindaco Giovanni Cugusi e l’Assessore del Bilancio Franco Dore – c’è un grande lavoro di squadra, di programmazione e condivisione secondo la prassi della Democrazia Partecipativa oltre a un forte impegno degli Uffici comunali”.

“Saranno opere di grande interesse per tutta la comunità – aggiunge l’Assessore del Territorio Ivan Urru – che genereranno, inoltre, assieme agli altri lavori già appaltati, dinamismo nel settore economico della edilizia e delle costruzioni”.