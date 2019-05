Il neuropsichiatra Marco Catani sostiene che Leonardo da Vinci potrebbe aver sofferto di Adhd.

Uno studio medico pubblicato sulla rivista di neuroscienze Brain dimostra che l’iperattività è tipica dei geni.



Tale studio medico, pubblicato recentemente sulla prestigiosa rivista Brain, vuole dimostrare che il grande genio Leonardo da Vinci potrebbe aver sofferto di sindrome da iperattività e deficit di attenzione conosciuto come Adhd.

A sostenerlo è il neuropsichiatra Marco Catani del King’s College di Londra, convinto che la mancata portata a termine di tanti progetti di Leonardo da Vinci potrebbe essere causata proprio dalla sindrome di Adhd.

Il ricercatore italiano, in merito, afferma: “il quadro clinico che esce è quello di un genio dalla curiosità vorace e dalla mente vagabonda, incline alla distrazione e spesso inconcludente, abituato a usare la mano sinistra e con possibili disturbi del linguaggio, indicativi di un cervello ‘cablato’ in maniera insolita. Spero che il caso di Leonardo dimostri come l’Adhd non sia legato a un basso quoziente intellettivo o a mancanza di creatività ma piuttosto alla difficoltà di capitalizzare il proprio talento naturale. Mi auguro che l’eredità di Leonardo ci aiuti a cambiare lo stigma che circonda l’Adhd“.