Il FLAG Pescando organizza una giornata formativa sull’educazione alimentare con il Centro Educazione del Gusto di Prato.

“L’importanza della formazione dei docenti nei percorsi di educazione alimentare e per il

gradimento del pesce nelle mense scolastiche” è un incontro formativo per gli insegnanti di tutte le

scuole di ogni ordine e grado del territorio che il FLAG Pescando ha organizzato per il prossimo 10 maggio in

collaborazione con il Centro Educazione del Gusto di Prato, ente accreditato dal Ministero dell’Istruzione,

dell’Università e della Ricerca per la formazione e l’aggiornamento professionale dei docenti.

Dopo aver coinvolto gli studenti e i docenti di diversi Istituti Comprensivi dei Comuni dell’area FLAG nei progetti

“Cucinando” e “Scoprendo” per una campagna di sensibilizzazione al consumo del pesce locale e in particolare

delle specie meno conosciute nel rispetto della stagionalità del pescato, il FLAG ha pianificato una giornata di

sensibilizzazione sull’educazione alimentare, rivolta esclusivamente agli insegnanti, con l’obiettivo di stimolare

la loro partecipazione a percorsi di educazione alimentare finalizzati alla promozione del consumo del pesce

locale fra le giovani generazioni e nelle mense scolastiche.

“La collaborazione con il Centro Educazione del Gusto è nata durante il viaggio studio a Viareggio presso

l’Organizzazione Produttori “Cittadella della Pesca” con una delegazione di pescatori del nostro territorio,

realizzato nell’ambito del percorso di animazione esperienziale per la trasformazione del pescato e la

valorizzazione degli scarti di lavorazione previsto dal progetto “Trasformando””, dichiara il Presidente del FLAG,

Alessandro Murana. Gli incontri tenuti dal Centro Educazione del Gusto hanno riscosso notevole successo in

Toscana in termini di coinvolgimento degli istituti scolastici, degli insegnanti e degli studenti, favorendo tra

l’altro l’implementazione di adeguati capitolati per le mense scolastiche, nei quali è stato inserito il prodotto

pescato locale. “Riteniamo che questa giornata formativa possa rappresentare anche per il corpo docente del

territorio del FLAG un’importante esperienza, in grado di offrire un arricchimento professionale e personale,

oltre che di creare le premesse per contribuire a diffondere una corretta cultura alimentare tra le nuove

generazioni”, continua Murana.

“La giornata formativa è realizzata in collaborazione con la Fondazione Medsea nell’ambito del progetto

“Maristanis”, di cui il FLAG Pescando è partner, che tra le sue finalità comprende la sensibilizzazione della

popolazione al consumo sostenibile del pescato locale. E’ un modo per valorizzare la risorsa locale che, in

prospettiva, dovrebbe costituire la base delle nostre mense comunitarie”, dichiara il Direttore del FLAG, Mauro

Tuzzolino.

Tutti i docenti sono invitati a partecipare all’incontro, che si terrà dalle 9:30 alle 13:30 presso la sede del FLAG

Pescando, in Corso Italia 108 a Cabras, registrandosi gratuitamente sulla piattaforma S.O.F.I.A. del MIUR entro

il 7 maggio 2019. È previsto un numero massimo di 40 partecipanti, ai quali saranno attribuiti dei crediti

formativi. Per maggiori informazioni è possibile contattare il FLAG all’indirizzo mail info@flagpescando.it.