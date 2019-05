Il FLAG Pescando con gli studenti della scuola primaria di Cabras alla scoperta della peschiera di Is Benas

Prosegue la campagna di sensibilizzazione, rivolta alla popolazione e alle scuole,alconsumo del pesce locale, e in particolare di quello generalmente meno conosciuto e erroneamente definito “povero”, portata avanti dal FLAG Pescando Sardegna Centro Occidentale nell’ambito del progetto “Scoprendo”, realizzato in collaborazione con ALEA Società Cooperativa.

Dopo una prima faseteoricain aulacon gli studenti delle scuole primarie di Arborea, Cabras, Oristano, Palmas Arborea, Santa Giusta e Terralba,incentrata sulla spiegazione delle proprietà nutrizionali del pescato nel rispetto della stagionalità delle diverse specie ittiche presenti nei nostri mari e nei nostri stagni, è entrata nel vivo la fase pratica, durante la quale i bambini hanno l’opportunità di conoscere meglioluoghi della Pescadelterritorio del FLAG attraverso una visita guidata, con la collaborazione dei pescatori professionisti, il cui contributo è fondamentale per l’ottima riuscita del progetto.

Dopo gli alunni della scuola primaria di Terralba, che hanno visitato la borgata di Marceddì; quelli della scuola di Arborea, che invece hanno avuto l’occasione di visitare lo stabilimento “Nieddittas” della Cooperativa Pescatori Arborea presso lo stagno di Corru Mannu e la peschiera di S’Ena Arrubiacon la Cooperativa Pescatori Sant’Andrea; e quelli delle scuole di Palmas Arborea e Santa Giusta, che hanno vissuto l’esperienza della pesca vagantiva nello stagno di Santa Giusta a bordo delle imbarcazioni della Cooperativa Pescatori Santa Giusta, oggi gli studenti di tre classi quarte della scuola primaria di Cabras, accompagnati da insegnanti e genitori,hanno visitato la peschiera di Is Benas, presso l’omonimo stagno situato nel territorio del Comune di San Vero Milis, grazie alla Cooperativa Pescatori Sant’Andrea di Riola Sardo. Gli alunni hanno potuto assistere alla realizzazione di una rete da pesca, vedere i lavorieri e scoprirela tecnica della pesca vagantiva praticata nel piccolo compendio ittico, ponendo molte domande per soddisfare le loro curiosità sul mestiere del pescatore e più in generale sulla pesca lagunare. È stata quindi un’esperienza che ha consentito di mettere in evidenza somiglianze e differenze rispetto alla pesca nello stagno di Cabras.

“Siamolieti di aver potuto realizzare un vero e proprio gemellaggio con Cabras”, dichiara il Sindaco di San Vero Milis, Luigi Tedeschi. “I bambini, ma anche i genitori e le insegnanti, conoscono perfettamente la realtà dello stagno del loro paese, ma la maggior parte di loro non aveva mai visitatoIs Benas, un piccolo stagno che oltre a trovarsi in una vera e propria oasi naturale, a poca distanza dal più famoso stagno di Sal’e Porcus, rappresentaun esempio per l’attenzione posta verso la pesca sostenibile, maggiormente selettiva,con lo scopo di assicurare la salvaguardia dello stock ittico”.L’ultimo laboratorio inprogramma coinvolgerà gli alunni della scuola primaria di Oristano –Via Solferino, che potranno visitare il centro di ricerca IMC diTorregrande.