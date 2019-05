Il Comune di Oristano ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione di cinque posteggi nel mercato comunale

Il Comune di Oristano ha indetto un bando pubblico per l’assegnazione temporanea di cinque posteggi nel mercato comunale di via Cimarosa.

I posteggi in questione sono quattro per il settore alimentare, nello specifico, due per l’ortofruttta, uno per la panetteria e uno per la macelleria.

La durata della concessione è vincolata alla durata dell’esercizio del mercato presso la sede provvisoria di via Cimarosa, attualmente ipotizzata sino al 31/12/2020.

Tuttavia potrà essere interrotta anticipatamente o prorogata in base all’andamento dei lavori di ristrutturazione ed ampliamento del mercato civico di via Mazzini.