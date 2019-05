Il 23 maggio un’assemblea per presentare il nuovo regolamento della Sartiglia

All’incontro sono invitati a partecipare il Comune di Oristano, i cavalieri e i rappresentanti dei Gremi.

La versione finale del nuovo regolamento è stata definita dal Comitato tecnico e dal Consiglio di amministrazione della Fondazione Sa Sartiglia al termine di un lavoro durato quasi due anni.

Tra le principali novità introdotte dal testo figura l’albo dei cavalieri, suddiviso in due elenchi: uno per cavalieri anziani che abbiano corso almeno 6 edizioni annuali della Sartiglia o che abbiano ricoperto il ruolo di Su Componidori e uno per i cavalieri giovani che non hanno ancora partecipato ad almeno 6 edizioni annuali della giostra.

L’albo nasce con l’intento di valorizzare l’importante compagine attraverso regole certe e un cammino di formazione e aggiornamento sulla Sartiglia e sulle normative che la disciplinano.