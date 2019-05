Gli atleti della Sa.Spo Cagliari portano a casa degli importanti risultati ai Campionati Italiani Promozionali del FISDIR

Gli atleti saspini in trasferta ad Agropoli hanno ottenuto i seguenti risultati:

Benedetta Strazzera – ARGENTO 25 STILE (33″1) – SESTO POSTO 25 DORSO (43″5)

Simone Serra – BRONZO 25 STILE (34″4) – SESTO POSTO 25 DORSO (43”9)

Elisabetta Meloni – BRONZO 25 DORSO (43”1) – SESTO POSTO 50 DORSO (1’42” 1)

Claudio Bachis – QUARTO POSTO 25 STILE (45”) – QUINTO POSTO 25 RANA (46”)

Oltre, infatti, ad aver conquistato un argento e due bronzi, la società cagliaritana ha di sicuro lasciato il segno per il look originale esibito, grazie ad una cuffietta che raffigurava la bandiera dei quattro mori.

Ma ciò che più ha colpito genitori, tecnici e dirigenti al seguito dei giovani atleti è stata la condotta disciplinatissima mostrata durante le concitate fasi di predisposizione delle batterie caratterizzanti i Campionati Italiani Promozionali FISDIR 2019. Una volta accompagnati ai blocchi di partenza ed affidati al gruppo dei volontari incaricati a mantenere l’ordine nel Centro Polifunzionale Elysium, loro non si sono sentiti smarriti ed hanno assecondato i voleri degli organizzatori.

L’allegria ha contraddistinto questa trasferta, sebbene I ragazzi si siano mostrati parecchio tesi per l’emozione.

Il tecnico Katia Pilia trasuda gioia per i risultati, nei quali tutti e quattro si sono migliorati. “Non posso dimenticare Benedetta Strazzera – ha evidenziato – che poco prima di tuffarsi in piscina nell’interpretazione dei 25 stile ha evidenziato una carica adrenalinica mai vista, associata alla legittima tensione che un evento di tale portata è capace di generare”. Alla sua prima esperienza in una competizione tricolore, Simone non delude le aspettative: “E’ stato molto bravo a gestire l’emozione e si è subito ambientato al clima, nonostante avesse qualche linea di febbre”.Quanto a Betty, lei è una garanzia in casa Sa.Spo. “Ha esperienza da vendere, non molla mai e dà sempre il massimo”.

La Pilia continua realizzando anche un’analisi prettamente tecnica: “A parte i tempi migliorati ho visto grossi passi in avanti anche nel modo di stare nelle corsie, tutti hanno espresso uno stile encomiabile. E le mie attenzioni si rivolgono soprattutto a Claudio Bachis persona a modo sia fuori, sia dentro la vasca: ha sciorinato ha una nuotata molto godibile, segno che sta recependo tutti gli insegnamenti impartiti”.

L’unico aspetto da modellare per tutti e quattro I protagonisti è di sicuro lavorare sull’arrivo, compito che verrà portato a termine la stagione prossima dopo la pausa estiva.