Genova- Defence for children sostiene Mediterranea Saving Humans

Oggi 7 maggio a Genova è stata organizzata l’iniziativa a sostegno di Mediterranea Saving Humans alla quale ha aderito anche #Defence for children.

A sostegno di questa giornata, a partire dalle ore 18 alla Claque, #Defence for children non solo parteciperà alle tavole di discussione, ma allestirà anche un info point per presentare ai cittadini il corso per tutori volontari di minori stranieri non accompagnati. I tutori volontari rappresentano una figura necessaria e istituita dalla legge Zampa n.47 del 2017.

Defence for children è un’organizzazione non governativa che, presente in ben 40 paesi, si occupa della tutela dell’infanzia e dell’adolescenza. In Italia la sua sede si trova a Genova e proprio in questa città il 24, il 25 e il 26 maggio si terrà la prossima edizione dedicata ai corsi per tutori volontari di minori stranieri.