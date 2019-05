Gallipoli. Ecoresort Le Sirene’ Caroli Hotel: il ritorno degli “Amici a 4 Zampe”

Si chiuderà domenica 5 maggio all’Ecoresort Le Sirenè di Gallipoli la seconda edizione del Concorso di Bellezza “Amici a 4 Zampe” organizzato da Caroli Hotels in collaborazione con Scisar (Scuola Cinofila Italiana Soccorso Acquatico e Ricerca Asd – Aps) e Aics (Settore Nazionale Cinofilia).

L’evento è aperto a tutti gli amici a quattro zampe senza alcuna distinzione di razza, taglia e colore. Caroli Hotels Pet Friendly propone un’esperienza unica che coinvolge, nel mese di maggio, intere famiglie e bambini. Immersi in un paesaggio incantevole, nella riserva naturale di Punta Pizzo, sarà possibile trascorrere un momento speciale in compagnia del proprio cucciolo, dedicandogli tutte le attenzioni e le cure di cui ha bisogno per garantirgli il massimo benessere.

Un’iniziativa speciale accompagnata da esibizioni, spettacoli e performance che lasceranno il pubblico senza fiato. Amici a 4 Zampe vuole creare una nuova cultura dell’accoglienza per far fronte alla sempre crescente volontà da parte dei padroni di condividere l’esperienza di vacanza con il proprio cane proponendo un modello di ospitalità basato sul alcuni principi fondamentali come sensibilità, professionalità e affabilità. Saranno diverse le attività tra cui l’ Agility Dog. La giuria sarà scelta da tecnici di settore.

Domenica dalle 9.30 alle 12.30, in collaborazione con il Comune di Gallipoli, si potrà richiedere il microchip gratuito per i propri cani. Piena sinergia anche con il progetto comunale “Cuccia Amica – Adotta un amico a 4 zampe”, campagna di sensibilizzazione, che si propone di incentivare l’adozione dei cani randagi ritrovati e catturati sul territorio con l’obiettivo di far decrescere il sovraffollamento nelle strutture di ricovero e limitare i costi del randagismo a carico della collettività.

Sarà presente, inoltre, Manuel Cardella, autore e compositore della canzone “Ami per sempre”, dedicata ai cani.

L’ingresso è gratuito e l’iscrizione al concorso di bellezza (che si svolgerà nella giornata di domenica 5 maggio tra mattina e pomeriggio) prevede 3 categorie:

• Categoria Simpatia

• Categoria Bellezza

• Categoria Empatia

Questo l’elenco degli sponsor: Monge, Top Dog, Arcaplanet, Camer.

Caroli Hotels rappresenta la tradizione di ospitalità nel Salento dal 1965, quando Attilio Caroli e Gilda Nuzzolese aprono a Santa Maria di Leuca l’Hotel Terminal e poi

nel 1976 rilevano il complesso alberghiero Le Sirenuse a Gallipoli, trasformato successivamente in Ecoresort Le Sirenè. Con l’arrivo della terza generazione – Annamaria, Attilio, Gilda e Pierluigi Caputo – sono acquisite nuove strutture: nel 1985 l’ottocentesca Villa La Meridiana a Santa Maria di Leuca; nel 1987 il Joli Park Hotel di Gallipoli; nel 1995 si avvia la ristrutturazione del Bellavista Club sempre a Gallipoli.

Alle attività alberghiere la famiglia Caroli – Caputo ha affiancato dal 1995 la commercializzazione di prelibatezze enogastronomiche salentine con il marchio La Dispensa di Caroli, il servizio di Agenzia Viaggi Caroli Turismo e la promozione del Salento attraverso le attività sportive con il brand Caroli Sport. Oggi siamo giunti alla quarta generazione con i pronipoti Mario e Gabriele, i posti letto sono oltre mille e Caroli Hotels s’impegna costantemente nella formazione professionale, nella ricerca di nuovi servizi e iniziative per la promozione del territorio.

Con SVieni a Gallipoli organizza un fitto calendario annuale di eventi in tutto il Salento, che spaziano dallo sport all’arte, dalla gastronomia alla cultura, dal benessere alla spiritualità. Innovazione e dinamismo, servizi efficienti e accoglienza tagliata su misura, con particolare attenzione alle esigenze della famiglia. Certificati Ecolabel EU, nei Caroli Hotels si utilizzano le tecnologie più innovative legate al campo delle energie alternative rinnovabili e materiali a basso impatto ambientale.