Fuori “Fuoco”, il singolo del duo veronese Porcelli-Righi

Il duo veronese composto da Davide Porcelli e Ilaria Righi lancia “Fuoco”, nuovo singolo che anticipa l’uscita dell’album d’esordio.

La canzone è un inno alla creatività, alla voglia di esprimere se stessi attraverso la musica. Alcuni identificano questa brama come “passione”, altri la chiamano burning desire, reason why, per i Flic Floc è semplicemente Fuoco. Una sensazione metafisica che scalda, ti fa sentire a casa, ma nello stesso tempo brucia, dà energia e consuma energia. Davide e Ilaria cercano di trasmettere questa sensazione positiva, descrivendola in modo contrastante, poiché la passione è una condizione che spinge a lavorare duramente e mette di fronte a delle scelte, spesso complicate, che si possono affrontare solo grazie all’energia sprigionata dal “fuoco”. Il sound della canzone è stato forgiato nel Flaming Studio di Verona dal produttore e sound designer Jacopo Gobber che ha contaminato il songwriting pop-oriented del duo con un’elettronica dalle sfumature dance ed EDM.

“Fuoco” presenta delle chiare influenze electro-pop: a partire dal kick in quarti che accompagna l’intero brano. La sezione ritmica è stata realizzata per mezzo di una drum machine con diversi tipi di clap e snare che si alternano tra verse e chorus, mentre gli hi-hat sono quasi del tutto assenti. Il basso esegue sempre lo stesso fraseggio e se non fosse per le variazioni melodiche della voce il brano potrebbe essere considerato single verse. Synth e chitarra elettrica non fanno altro che arricchire le singole sezioni fino allo special dove suonano due soli di intermezzo che riportano al chorus successivo.

Nel complesso “Fuoco” è un brano vintage che rispecchia una certa tradizione electro di qualche decennio fa…

I Flic Floc sono Davide Porcelli e Ilaria Righi, entrambi provenienti dal Conservatorio di Verona –Davide è diplomato in chitarra classica e Ilaria studentessa al nono anno di Composizione– danno vita al loro progetto musicale nel 2015. Nel 2017 vincono il concorso “ON AIR by Paperplanes”, ottenendo come premio la produzione di un brano con videoclip da parte di Federico Sambugaro e Nicolò Angeleri. Viene così girato nell’estate 2017 il video di Aria, primo singolo ufficiale dei Flic Floc.

Nel 2018 incontrano il produttore e sound designer Jacopo Gobber che all’interno del suo Flaming Studio forgerà il sound del duo, contaminando il loro songwriting pop-oriented con elettronica sbilenca ed evasioni IDM. A dicembre 2018 esce il secondo singolo Canzone stupida, accompagnato da un video animato in stile 8 bit, e a febbraio 2019 tocca di nuovo ad Aria, in una nuova versione.

“Fuoco” è il loro nuovo singolo e anticipa di qualche settimana la pubblicazione del disco d’esordio per l’etichetta veronese Cabezon Records.

