Frozen Statue In The Sun, il primo EP degli Absynthe Effect

Il progetto Absynthe Effect nasce nel 2017 da un’idea di Stefano Soggiu e Gavino Santoni. Dopo un lavoro di composizione la band è entrata in studio di registrazione pubblicando il demo “P” composto da 4 tracce. Conclusi i lavori del demo entra in formazione il chitarrista Andrea Biosa. La sua entrata ha aiutato a definire il sound degli Absynthe Effect sia in fase compositiva che in fase di registrazione cercando di basarsi su uno stile grunge anni 90 con alcune influenze moderne.

Gli attuali Absynthe Effect sono composti da: Stefano Soggiu alla voce e alla chitarra, Andrea Biosa alla chitarra, Gavino Santoni al basso e Marco Sitzía alla batteria. Nell’agosto 2018 la band entra in studio per la realizzazione del loro primo EP “Frozen Statue In The Sun” uscito il 5 maggio in digitale.

Presentazione di “Frozen Statue In The Sun”:

“Frozen Statue In The Sun” è un EP che nasce dall’unione di esperienze e influenze musicali dei vari componenti della band. Disponibile in streaming digitale (Spotify, Deezer, Apple Music) e negli store digitali (Bandcamp, iTunes)

Link per l’ascolto Spotify:

https://open.spotify.com/ album/3nrfbLo5D0kgbo5zsORUAj? si=FPUME0N-TDCAlLlU5OzH5w

Tracklist:

1. Froze

2. Amanda

3. Siren

4. Miss Clearwater

Line Up:

Stefano Soggiu: voce, chitarra

Andrea Biosa: chitarra

Gavino Santoni: basso

Marco Sitzía: batteria

“Frozen Statue In The Sun”:

Data release:

5 maggio 2018

Genere:

Alternative Rock

Etichetta:

Autoproduzione

Weblinks:

Facebook:

https://www.facebook.com/ AbsyntheEffect/

Instagram:

https://www.instagram.com/ absyntheeffect/

Email:

absyntheeffect@gmail.com