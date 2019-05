Europee, Todde (M5S): ieri incontro in Sicilia, interveniamo su fondi UE diretti e indiretti

Ieri pomeriggio a Campofranco, in provincia di Caltanissetta, ho voluto incontrare attivisti e portavoce per condividere con loro la nostra idea di Europa.

Ci siamo concentrati sui fondi provenienti dalla Commissione Europea, che possono essere di due tipi: indiretti e diretti. I fondi indiretti sono europei ma vengono gestiti dai nostri Ministeri e dalle Regioni, l’assegnazione dei fondi diretti invece è curata dalle Istituzioni europee.

Dobbiamo intervenire su entrambi affinché siano ben spesi per il nostro territorio! Ho molto apprezzato l’interesse di tutti i partecipanti per questi temi e il calore di chi ci ha accolto, come Antonella Corrado che ringrazio per l’invito. #ContinuareXCambiare”. Così su Facebook la capolista del Movimento 5 Stelle per la circoscrizione Isole alle elezioni europee, Alessandra Todde.

Link: https://www.facebook.com/605435696586935/posts/620944975036007?s=590821975