Elezioni europee sondaggio: Lega al 32%, il M5S davanti al Partito Democratico. I dati

Il sondaggio è stato realizzato il 2 maggio, metodologia CAWI, campione di 1.340 casi rappresentativi della popolazione italiana maggiorenne.

ECCO I RISULTATI:

Lega 32% (nelle ultime settimane in leggero calo)

M5S 22% (nelle ultime settimane in leggero calo)

Pd 21% (nelle ultime settimane leggero aumento)

Forza Italia 10% (nelle ultime settimane in leggero aumento)

Fratelli d’Italia 5% (nelle ultime settimane stabile)

+Europa 3% (nelle ultime settimane stabile)

Altri 6%

di Alberto maggi

Fonte:www.affaritaliani.it