Elezioni Europee: a Cagliari il 16 maggio l’incontro-dibattito “la Sardegna e l’Europa”

Tra il 23 e il 26 maggio si voterà in tutta l’Unione europea per eleggere i rappresentanti del popolo nel parlamento europeo. Un passaggio elettorale generalmente poco considerato se non per l’impatto dei risultati sugli equilibri politici interni agli stati. Ma, in realtà, il risultato delle elezioni europee, che vedono presentarsi agli elettori forze politiche che fanno dell’antieuropeismo la loro bandiera, sarà decisivo per i tanti progetti legati alla cooperazione, allo sviluppo e all’interscambio e, in generale, per lo sviluppo dell’Unione a beneficio delle generazioni future: al di là della scelta dei loro rappresentanti, gli europei esprimeranno il loro punto di vista sull’Europa.

Per confrontarsi sui temi europei e contribuire a informare gli elettori, giovedì 16 maggio alle 18.30 si terrà in viale Marconi 4, a Cagliari un incontro-dibattito sulle elezioni europee dal titolo “La Sardegna e l’Europa” organizzato da Acli Provinciali Cagliari e Ipsia Sardegna.

Interverranno:

Mauro Carta, Acli Cagliari

Benedetta Iannelli, Ipsia Sardegna

Christian Rossi, Università di Cagliari

Carlotta Loi, Acli Cagliari

Emma Lorrai, Movimento federalista europeo di Cagliari

L’ingresso è gratuito. Per maggiori informazioni e per le iscrizioni contattaci al numero 07043039 o alla mail acliprovincialicagliari@gmail.com