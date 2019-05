Politica estera

Elezioni Europee 2019, sondaggi Francia: partito di Marine Le Pen è in testa

Elezioni Europee 2019, sondaggi Francia: partito di Marine Le Pen è in testa. IIn Francia gli elettori saranno chiamati alle urne per eleggere 79 eurodeputati (di cui 5 “sospesi” causa Brexit, come per l’Italia).

Il Rassemblement national (Rn), l’ex Front national di Marine Le Pen sta salendo nei sondaggi: secondo un sondaggio di Ipsos-Sopra Steria per Le Monde sulle intenzioni di voto nelle elezioni europee del 26 maggio, sarebbe arrivato il sorpasso su La République en marche (LRM) di Macron. Elezioni europee, la Le Pen supera la lista di Macron La lista di Jordan Bardella è data al 25% (+ 1,5 punti rispetto all’ultimo sondaggio pubblicato su Le Monde lunedì 20 maggio) davanti a quella guidata da Nathalie Loiseau al 23% (=). Anche la stima della partecipazione al voto aumenta sino al 47% (+4 punti). Per la prima volta dalla fine di febbraio, la lista di Jordan Bardella (23,5%) è stata misurata lì davanti alla lista di Nathalie Loiseau (23%). Marine Le Pen da parte sua cerca la rivincita delle presidenziali perse nel 2017 proprio contro Macron e ha dichiarato che se il presidente “non vince queste elezioni dovrà andarsene”. foto di Victor Venturelli