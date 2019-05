Eat&buffas-Sardinia Food Parade ritorna a Sassari in occasione della Cavalcata Sarda

La manifestazione Eat&buffas – Sardinia Food Parade, patrocinata dall’amministrazione comunale, ed inserita negli eventi della cavalcata sarda, ritorna anche quest’anno a Sassari in piazza Fiume dal 17 al 19 maggio.

Per l’occasione verranno allestiti ventotto stand in stile street food con proposte culinarie dalla Sardegna e dal mondo in grado di accontentare qualunque tipo di palato.

Passeggiando tra gli stand organizzati dell’Associazione culturale Eat&buffas gli ospiti potranno gustare l’Ich dog, l’hotdog artigianale sardo, gli arrosticini e gli hamburger di pecora e cavallo, la vera porchetta sarda, i panini con purpuzza e antunna, gli straccetti di maiale cotti con la birra, il fritto misto di pesce, il rollato di porcetto abbinato a diversi pani di Sardegna. Non mancheranno la pizza, le crepes artigianali, la seada e i migliori formaggi della tradizione sarda cotti sulla griglia accompagnati da sfiziosi taglieri.

Eat and Buffas presenta i tipici prodotti sardi, ma fa un passo in avanti, si vuole aprire in nome dell’integrazione all’incontro con le altre culture. Così afferma Davide Facci il presidente dell’associazione: “ci siamo aperti all’Italia e al mondo. Per noi il cibo è cultura”.

La manifestazione cerca di andare incontro alle più svariate esigenze per questo motivo saranno presenti tra gli stand anche delle specialità senza glutine o per i vegetariani.

La manifestazione si aprirà con il convegno Un viaggio nella storia dei dolci della Sardegna, organizzato direttamente nella Piazza dai relatori Giovanni Fancello, giornalista gastronomo, e Giovanni Cocco Presidente dell’associazione culturale S‘andala eventi. Il dibattito sarà presentato da Lucia Cossu.

Inoltre in occasione del Convegno si presenterà il volume di Giovanni Fancello Durches – Un viaggio nella storia dei dolci dall’antichità ai giorni nostri.

L’intero evento verrà accompagnato da una vasta programmazione musicale a partire dal venerdì con il dj set a cura di Davide Merlini e con i live anni ’80 dei RubikCube.

Si proseguirà Sabato 18 a partire dalle 11 del mattino con gli stand aperti e il dj set a rotazione fino a cena.

Alle 22 il concerto dei The Skakin ‘Apes.

Infine la Domenica dalla prima mattina sino alla sera sarà una galoppata di dj set e l’evento si chiuderà con il live dei Boogie Wonder Gang.