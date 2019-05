Donato Forcillo all’Europa: siamo isolani, ma siamo stanchi di essere isolati da Bruxelles.

Il candidato al Parlamento Europeo – Circoscrizione Isole Donato Forcillo lancia una sfida all’Europa.

Forcillo sostiene che negli anni, lo status di insularità di Sardegna e Sicilia sia stato riconosciuto solo sulla carta, mentre non sia stato fatto nulla di concreto.

Nella sua provocazione, rivolta ai membri del Parlamento Europeo, invita questi ultimi a trasferire la sede del Parlamento in Sardegna oppure quella di Strasburgo in Sicilia. Perché, prosegue, Donato Forcillo: “secondo loro non esiste nessun disagio nel spostarsi da e per la Sardegna e per la Sicilia al resto d’Europa, dato che continuano a bocciare la nostra Continuità Territoriale, nascondendosi dietro i presunti aiuti di stato elle compagnie aeree“.

Il candidato vuole far comprendere a tutti cosa significhi vivere in un’isola. Per questo vuole si muove per realizzare delle manovre che possano agevolare la mobilità e il turismo.

L’Unione Europea, a sua detta, dovrà considerare e cercare di risolvere anche queste problematiche così che i sardi possano sentirsi appieno dei cittadini europei.

“Perché si siamo Isolani, ma siamo stanchi di essere isolati da Bruxelles!”.