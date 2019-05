Domenica di danza a Sanluri, con “Perseo e Medusa” di Asmed Balletto di Sardegna

Domenica 26 Maggio alle ore 19,30 al Teatro Comunale di Sanluri, in via Azuni – Parco degli Scolopi, Abaco Teatro propone uno spettacolo dedicato alla danza inserito nel cartellone della Stagione Scirocco. Da gennaio si sono alternati spettacoli di grande suggestione che hanno riscontrato un ottimo gradimento da parte del numeroso pubblico che, come da ormai tradizione, esprime il proprio giudizio con un voto anonimo alla fine degli spettacoli. Domenica sarà in scena ASMED Balletto di Sardegna che presenterà “Perseo e Medusa”, in cui divertimento, sentimento e poesia guideranno le azioni artistiche, tese ad esaltare gli eterni temi cruciali della giustizia e dell’amore e dell’eterna lotta tra il bene e il male.

Nella storia di Perseo confluiscono una serie di miti: si incontrano il mito di Medusa, punita implacabilmente da Atena e trasformata in un mostro orribile che trasforma in statua di marmo chiunque la guardi; il mito di Pegaso il cavallo alato, che nasce dalla testa della gorgone decapitata; e quello di Cassiopea, che dopo la morte diventerà una costellazione. Elemento imprescindibile è quello che valorizza il coraggio, la dedizione, il bene e il lieto fine.

Lo spettacolo Perseo e Medusa trasporterà gli spettatori di tutte le età nella magica atmosfera del mondo mitologico grazie alla regia di Senio G. B. Dattena e i danzatori Matteo Corso, Sara Manca e Luana Maoddi. Le animate coreografie sono di Cristina Locci e le elaborazioni musicali di Diego Soddu. I fantastici costumi sono stati realizzati da Stefania Dessì, insieme alle allieve dell’Istituto Professionale Sandro Pertini di Cagliari.

PROSSIMO APPUNTAMENTO domenica 9 Giugno ore 19,30 con l’ultimo spettacolo della stagione dal titolo “Su MuruPrinzu – Il Muro incinto” della Compagnia Bocheteatro, che ripercorrerà simbolicamente l’esistenza straordinaria dell’artista sardo Costantino Nivola, affermato in tutto il mondo e interpretato da Giovanni Carroni.

Info e prenotazioni: Manuela 3478928141 – aabaco@gmail.com – FB Teatro di Sanluri – Abaco