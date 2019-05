Domenica 5 maggio scampagnata alla cascata di San Pietro Paradiso

Le associazioni Aloe Felice insieme a Sunny Days e Uise, organizza una facile passeggiata per vedere la cascata di San Pietro Paradiso e la Tomba di Giganti di Is Concias (Quartucciu), tesori naturali, a due passi da Cagliari.

ORARIO DI PARTENZA

Per le persone di Cagliari, alle ore 10.00, in piazza Giovanni, lato ex Telecom, dove si partirà con le rispettive autovetture. Si raccomanda massima puntualità.

Per le persone residenti adiacente, alla cascata, alle ore 10/30/45, ci vediamo al Km 20.300 della vecchia strada statale 125.

ITINERARIO

Prendere la Prov. per Villasimius e quindi verso la vecchia SS125; al km 20.300, deviazione a destra, per la località di San Pietro.

COSA VEDREMO

Cascata di San Pietro o Spendula de Axedu, foresta dei Sette Fratelli e Tomba di Giganti di Is Concias (nota come Sa Dom’e S’orku – La Casa Del Gigante), il leccio secolare, i tafoni, grotticelle prenuragiche . Pranzo al sacco, sotto il leccio secolare. Rientro entro le ore 14.

ABBIGLIAMENTO

Si consiglia scarpe da trekking.

COSTO

È previsto un contributo di 8 euro (solo adulti).

ORGANIZZAZIONE E INFORMAZIONI

Angelo Pili, Prenotazione Obbligatoria 340/3602365.

IMPORTANTE

I partecipanti non sono coperti da assicurazione e l’ organizzatore non e’ guida iscritta al registro regionale.

Ringraziandovi, vi porgo cordiali saluti