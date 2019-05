Desirè Manca M5S: “La Regione risponda e intervenga sulla questione ATS”

“In politica alle parole devono necessariamente seguire i fatti, concreti: Il Governatore Solinas e l’assessore competente per materia, Nieddu, rispondano e intervengono riguardo la loro proclamata volontà di destituire l’ATS e il contemporaneo agire del dottor Moirano, direttore generale ATS, che va invece in tutt’altra direzione, a livello politico e di indirizzo”.

Desirè Manca, capogruppo in Consiglio regionale del Movimento Cinque Stelle, pesate sul piatto della bilancia le dichiarazioni sul tema della sanità rilasciate dal nuovo Governo regionale e le azioni poste in essere dal dirigente a capo dell’ATS, pone il problema e ne chiede repentina soluzione: “Nelle linee programmatiche del Governatore Solinas, più volte ostentate fra conferenze stampa e dichiarazioni dell’assessore Nieddu, è stata espressa la chiara volontà politica di destituire quello che ad oggi rappresenta l’ATS, con il dichiarato intento di ridare competenza ai territori andando a riconfermare le ASL territoriali”.

Alle parole, però, non corrispondono i fatti: “Stando così le cose, ci chiediamo come mei però contemporaneamente il dottor Moirano, direttore generale ATS, continui a procedere con delibere e atti di approvazione di conferimento di incarichi funzionali – afferma Desire Manca -. Come è possibile , chiediamo al governatore Solinas e all’assessore Nieddu, che l’espressione della volontà di una parte politica continui a portare avanti un disegno politico riferibile alla vecchia legislatura nel momento in cui al timone della Regione Sardegna c’è una nuova maggioranza? Come è possibile che la Regione permetta e consenta tutto questo senza bloccare definitivamente i processi in atto alla luce della tanto decantata intenzione di destituire l’ATS? Servono fatti, non parole”.