Deliveroo premia con “Restaurant Awards” i ristoranti più cortesi con i Rider

Cortesia per i rider e rispetto dei tempi di preparazione gli elementi più importanti per aggiudicarsi il riconoscimento.

Deliveroo ha premiato con un attestato di merito i ristoranti più attenti ai rider in base alle loro indicazioni.

A Cagliari il ristorante McDonald’s di Via San Simone 60, a Milano vince Pokèria by Nima di Corso San Gottardo 14, a Roma Daruma Sushi di Via dei Serpenti 1, a Firenze Subway di Via Cavour 65R.

McDonald’s a Cagliari, Pokèria by Nima a Milano, Daruma Sushi a Roma e Subway a Firenze. Questi i ristoranti vincitori della prima edizione italiana del Restaurant Awards di Deliveroo, il premio decretato dai riders Deliveroo sulla base di una survey in cui è stato chiesto di indicare il ristorante preferito per il ritiro degli ordini sulla base di alcuni criteri qualitativi.

La rilevazione, eseguito nelle città di Milano, Roma, Firenze e Cagliari, si è basata sui seguenti parametri:

– Cortesia, sorriso e accoglienza del personale del ristorante;

– Spazi di accoglienza durante l’attesa;

– Tempo di attesa per il ritiro.

Ai quattro ristoranti vincitori è stato consegnato un attestato di merito.

Dai dati analizzati emerge che i riders di Deliveroo sono sempre più attenti e lavorano più volentieri con i ristoranti che rispettano i tempi di preparazione preventivati e che mostrano attenzione e rispetto nei loro confronti, un aspetto fondamentale non solo per garantire una consegna rapida e la soddisfazione del cliente, ma anche per evitare i tempi di attesa.

D’altra parte, per i ristoranti (sia tra i manager e che nello staff) aumenta la consapevolezza che il food delivery e i riders sono fondamentali per la crescita del loro business e del loro fatturato: i ristoranti, infatti, risultano sempre più attenti al delivery e sensibili verso gli stessi rider.

“I rider sono la linfa vitale della nostra azienda – dichiara Matteo Sarzana General Manager di Deliveroo Italia. – La nostra attenzione verso di loro è massima. Oggi con questa iniziativa vogliamo celebrare i nostri migliori ristoranti partner che mostrano sempre cortesia e rispetto nei confronti dei rider.”

Cagliari

Nella città di Cagliari è il McDonald’s di Via San Simone 60 a vincere per la “cordialità e la precisione del manager e dello staff, che ci aspettano con gli ordini sempre pronti”. Altri ristoranti McDonald’s hanno ricevuto analoghi commenti positivi.

“Siamo sempre stati entusiasti di entrare nel food delivery sin dal primo momento. Attraverso Deliveroo siamo riusciti ad ampliare il business e a portare il nostro prodotto a casa dei clienti” – ha dichiarato Tony Giardina, franchisee del McDonald’s di Via San Simone 60. – “Abbiamo investito molto tempo e risorse nella formazione del personale per garantire un alto standard qualitativo e di servizio, sia verso i clienti, che nei confronti dei rider. Ringrazio tutto il personale del ristorante, insieme agli amici di Deliveroo, per questo importante riconoscimento.”

“Con i rider – prosegue Giardina – abbiamo sviluppato subito un‘ottima sinergia. Li consideriamo alla pari dei nostri dipendenti e cerchiamo di fare di tutto per facilitare il loro lavoro e riscontriamo anche da parte loro lo stesso livello di collaborazione. Siamo convinti che nel futuro questi rapporti si rafforzeranno ulteriormente.”

Milano

Nella città di Milano a vincere è il ristorante Pokèria by Nima di Corso San Gottardo 14. Secondo i riders lo staff è sempre “molto puntuale e attento al nostro lavoro. Offrono sempre da bere, se richiesto, e danno sempre la precedenza al delivery, non creando eccessivi tempi di attesa”.

“Siamo felici di collaborare con Deliveroo perché il food delivery rappresenta una parte importante della nostra idea di business, che sta portando risultati davvero ottimi, sempre più in crescita – ha dichiarato Nicolò Caparra Ceo & Founder di Pokèria by Nima. – Per quanto riguarda i riders, cerchiamo sempre di lavorare insieme per un risultato comune: velocità e precisione nei tempi di preparazione, per far arrivare il nostro piatto perfetto a casa del cliente. Consideriamo molti riders ormai parte del nostro staff e siamo felici di dare loro comfort per farli lavorare meglio.”

Roma

Nella capitale, il primo posto lo conquista il ristorante Daruma Sushi di Via dei Serpenti 1. Per i rider lo staff è “molto rispettoso del nostro lavoro. Sono sempre puntuali in qualsiasi ristorante della loro catena. Ogni volta che arriviamo hanno già tutto pronto e non ci fanno perdere tempo”.

“Siamo orgogliosi di aver ricevuto così tanti apprezzamenti dai rider di Deliveroo – dichiara Dennis Tesciuba, proprietario del ristorante Daruma Sushi di Via Dei Serpenti – sono loro che quotidianamente portano il Sushi di Daruma nelle case di centinaia di clienti sempre soddisfatti.”

“Per garantire un servizio del genere è fondamentale il lavoro di squadra – prosegue Tesciuba – noi ci impegniamo a servire un Sushi sano, certificato ad un prezzo giusto e lo staff di Deliveroo, ed il loro sistema di logistica infallibile, fa in modo di recapitarlo nel minor tempo possibile. Tutta la famiglia Daruma ringrazia!”

Firenze

Nel capoluogo toscano ad aggiudicarsi il premio è il Subway di Via Cavour 65R. Anche in questo locale i rider riscontrano “un’ottima organizzazione che permette di lavorare meglio senza perdere tempo prezioso. Sono molto attenti nei nostri confronti e non fanno mai aspettare.”

“Vorrei ringraziare Deliveroo, i clienti e tutti i rider a nome di Subway di Firenze per il risultato che abbiamo ottenuto – dichiara Eligio Guerriero, proprietario del ristorante Subway di Via Cavour. – Per noi è motivo di grande orgoglio essere nominati il miglior ristorante dai rider in Firenze. E’ un ottimo lavoro di squadra, nostro e dei rider. La puntualità si riflette sui clienti che in questo modo sono incoraggiati a ordinare nuovamente su Deliveroo. ”

