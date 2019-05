Da Cagliari a Lourdes-L’Unitalsi accompagna in pellegrinaggio i sardi

E’ prevista la partenza da Cagliari per domenica 19 maggio per il tradizionale pellegrinaggio a Lourdes. Grazie alla Sezione Sarda Sud dell‘UNITALSI (Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali). È possibile partire dall’aeroporto di Cagliari-Elmas per compiere il pellegrinaggio a Lourdes che ci concluderà il 23 Maggio.

Saranno circa 140 i pellegrini, soci dell’Unitalsi, che partiranno in aereo. Tra loro disabili, ammalati, giovani e sacerdoti.

Il tema del pellegrinaggio riprenderà il Tema Pastorale per il 2019 proposto dal Santuario di Lourdes: “Non Vi prometto di rendervi felice in questo mondo, ma nell’altro“.

Al pellegrinaggio prenderanno parte Mons. Antioco Piseddu, vescovo emerito della Diocesi di Lanusei, che presiederà il pellegrinaggio, gli assistenti e il vice presidente della Sezione Sarda Sud, Ignazio Picciau, in sostituzione del presidente Sergio Zuddas, impossibilitato a partecipare per impegni lavorativi.

Il presidente però afferma che “Come ogni anno il pellegrinaggio rappresenta un momento altamente significativo, in cui tutti i nostri soci si riuniscono per pregare e per sostenersi l’un l’altro, annullando ogni barriera e ogni differenza. Insieme alla Grotta affideremo alla Vergine Maria, la nostra Associazione, le persone ammalate, disabili e sofferenti che partono con noi e i giovani ai quali anche Papa Francesco sta dedicando un’attenzione particolare, sottolinenando come la Chiesa abbia bisogno di loro e della loro gioia“.