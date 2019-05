Cuglieri, sabato la cerimonia di Premiazione del Concorso Nazionale “Trova lo slogan”

Il Concorso Nazionale “Trova lo slogan”, è stato promosso dall’Associazione Italiana Charcot-Marie-Tooth (AICMT) – http://www.aicmt.org/ – Onlus per sensibilizzare gli alunni verso i temi della diversità e dell’alterità in genere. Strutturato come un concorso di creatività, con premio al vincitore, consisteva nel creare uno slogan inedito, di una o poche parole, a commento di una foto proposta dall’organizzazione. Questa immagine ritrae Michela, diciottenne affetta da CMT, in carrozzina da tanti anni, campionessa di nuoto e inesauribile volontaria dell’Associazione, che scherza con il suo compagno di classe Riccardo. I due sono amici e Riccardo la prende in braccio con molta naturalezza.

La Prof.ssa Gloria Girometti ha inserito tale attività nel suo percorso didattico, per approfondire e curare la tematica dell’Inclusione in modo “reale”, così da poter operare proprio nella direzione di sviluppare atteggiamenti inclusivi, diffondere la conoscenza delle neuropatie e della CMT in particolare, favorire il rispetto verso la diversità, promuovere messaggi di comunicazione sociale, stimolare la creatività e l’espressione artistica, educare alla partecipazione attiva.

Tra le molte proposte prese in esame e valutate dall’autorevole Giuria Nazionale, è risultato vincitore lo slogan “CI HAI MAI PENSATO?”, ideato proprio da un alunno della classe 1aE della nostra scuola, con la seguente motivazione : “Per la semplicità e la freschezza di un messaggio che suggerisce, con i suoi innumerevoli significati, l’identificazione con Michela ma anche con Riccardo. Una domanda diretta che coinvolge e contagia, che invita alla riflessione, alla consapevolezza, a non essere indifferente, a fermarsi a pensare, come stile di vita, a Michela, a Riccardo, agli altri. Un messaggio forte ed efficace per la scuola, per i giovani, per tutti”.

Oltre a questo, altra grande soddisfazione vedere altri due alunni della 1^E di Cuglieri rientrare nella “Top Ten” dei migliori slogan proposti.

Il bando nazionale prevedeva che la premiazione fosse fatta nella sede della scuola vincitrice, e perciò l’AICMT sarà presente a Cuglieri il primo giugno per procedere alla premiazione del vincitore durante una cerimonia pubblica dove saranno citate tutte le altre scuole partecipanti, i docenti referenti e le proposte finaliste.