Contas. promosse le nuove proposte per l’agnello IGP

Hamburger, tartare, polpette, panadas. L’agnello Igp di Sardegna, pur conservando il suo tradizionale sapore e qualità si rinnova e innova.

E la nuova veste piace al grande pubblico come dimostrato dalla fiera internazionale del Tuttofood di Milano dove lo stand del Consorzio dell’agnello di Sardegna Igp (Contas) è stato preso d’assalto da buyer e potenziali clienti.

Quest’anno, per la prima volta, il Consorzio dell’Agnello IGP di Sardegna ha anche cucinato l’agnello grazie alla presenza della Cooperativa La Genuina di Ploaghe che insieme al Contas sta sperimentando i nuovi tagli, le nuove forme di conservazione, e i nuovi abbinamenti.

“I gusti dei consumatori sono vari per questo è fondamentale diversificare l’offerta – afferma il presidente del Contas Battista Cualbu -. Le fiere di successo come il Tuttoffod dove ti confronti con i buyer di tutto il mondo ti aiutano a capire le tendenze e migliorare la tua offerta. Oggi non basta più la qualità bisogna saperla comunicare, andare incontro alle nuove tendenze e allargare il mercato. Per questo stiamo sperimentando nuovi abbinamenti valorizzando tutta la carcassa e non solo le parti nobili”.

“Nel nostro stand – dice il direttore del Contas Alessandro Mazzette – abbiamo preparato e offerto circa 3500 assaggi. Molto apprezzati gli abbinamenti della tartare con il vermentino della cantina di Dorgali e dell’agnello con il carciofo spinoso Dop con il cannonau Deaddis di Sedini. Grande successo dei nuovi prodotti hamburger, polpette e panadas apprezzati soprattutto dai consumatori più giovani che in gran numero hanno visitato il nostro stand. I complimenti avuti dai consumatori sono il premio migliore per il nostro lavoro”.