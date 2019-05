Consultori familiari di Terralba e Ghilarza

ORISTANO, 3 MAGGIO 2019 – Prepararsi al meglio al travaglio e al parto, vivere con serenità il rientro a casa dall’ospedale con il proprio bambino, conoscere i segreti e le tecniche dell’allattamento, saperne di più sui propri diritti in sala parto e sulle politiche di sostegno alla famiglia, condividere la gravidanza e il puerperio con altre persone che vivono la stessa esperienza. Questi e molti altri sono gli obiettivi dei corsi di accompagnamento alla nascita organizzati dai Consultori familiari della Ats-Assl Oristano. Gli incontri, gratuiti e aperti a tutti i futuri genitori, sono tenuti dalle èquipe consultoriali, composta da ostetriche, ginecologi, assistenti sociali e sanitarie, pediatri e psicologi.

Prossimi appuntamenti in programma sono quelli del Consultorio familiare di Terralba (via Sardegna), che lunedì 6 maggio, alle ore 9.30, avvierà un ciclo di incontri rivolto alle famiglie che aspettano un bambino per il mese di luglio, e del Consultorio familiare di Ghilarza (via Santa Lucia, 54), dove mercoledì 8 maggio, alle ore 9, avrà inizio il corso per mamme e papà dei bambini la cui nascita è prevista a giugno o luglio prossimi.

Per iscrizioni e informazioni:

– Consultorio di Terralba: : tel. 0783.81828 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30)

– Consultorio di Ghilarza: 0785.560413 (dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle 9.30 e dalle 12.30 alle 13.30).