Civic’Art sbarca al Poetto per un’azione collettiva di pulizia dell’arenile

Domenica 19 Maggio la rassegna organizzata dalla Scuola Civica di Musica di San sperate, Civic’Art arriva al Poetto di Cagliari per promuovere la neonata associazione Clean Coast Sardinia, attiva in azioni e campagne a tutela dell’ambiente.

In occasione di quest’evento si realizzerà un’azione collettiva di pulizia dell’arenile a partire dalle ore 10 presso lo stabilimento balneare Ottagono.

Si tratta di un importante momento di educazione ambientale aperto a tutti e coloro che desiderano partecipare, basta mandare una mail all’indirizzo cleancoastsardinia@gmail.com.

Sarà possibile, inoltre, effettuare una donazione per sostenere l’attività no profit dell’associazione e ricevere la maglietta e il cappellino da indossare durante la pulizia dell’arenile. Per l’occasione è consigliato un abbigliamento comodo, da giardinaggio.

In seguito sempre domenica 19 alle ore 17.00 sul palco della Civica a San Sperate salirà il docente e musicista Emilio Capalbo per presentare il Manuale di armonia pop-rock” (Edizioni Kappabit, 2018) scritto a quattro mani insieme al musicistaMaurizio Marzo, nato dall’esigenza, comune sia agli ascoltatori più attenti che agli esecutori, di trovare una direzionalità razionale e coerente nei concatenamenti armonici più diffusi nella musica pop-rock e un sistema di analisi armonica in grado di consentire la comprensione delle logiche sintattiche che ne sono alla base.

Alle 18.00 invece il contesto del teatro della scuola farà da sfondo al concerto Mulheres da Bossanova del One Note Project Ensemble, per l’occasione impegnato con le musiche di Tom Jobim, Chico Buarque, Vinicius De Moraes e Joao Gilberto. Sul palco la cantante Sandra Trudu, il fisarmonicista Massimo Sciola, il batterista Alessandro Garau, il sassofonista Alessandro Angiolini e il contrabbassista Daniele Ucchesu.

Questi musicisti ci accompagneranno in un viaggio sonoro e visivo per omaggiare e raccontare le grandi voci femminili che hanno dato anima alla più bella musica verdeoro come Elis Regina e Maria Rita, Gal Costa, Astrud e Bebel Gilberto, Nara Leao, Joyce Moreno e le altre regine della musica popolare brasiliana.