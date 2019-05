Civic’Art 2019- Il Festival di musica, teatro e cinema di San Sperate sostiene l’associazione Clean Coast Sardinia

La seconda edizione di Civic’Art, rassegna organizzata dalla Scuola Civica di Musica di San Sperate riparte per animare dal 14 aprile al 21 giugno le serate del paese.

L’intero ricavato della rassegna sarà devoluto alla neonata associazione Clean Coast Sardinia impegnata in azioni e campagne a tutela dell’ambiente, tra le quali la pulizia delle coste e del mare dall’inquinamento dilagante.

In particolare Domenica 12 Maggio alle ore 18.00 si esibirà la musicologa Francesca Mulas che introdurrà e commenterà il film documentario di Tom Wolf Maria by Callas, dedicato alla famosissima Maria Callas.

Il progetto è volto a far conoscere al pubblico la figura della grande artista statunitense, ripercorrendone l’infanzia, l’esperienza newyorkese, l’approdo in Italia e il successo mondiale, senza tralasciare il matrimonio con Meneghini e gli amori infelici con Pasolini e Onassis: tutto ciò senza perdere di vista le tappe della sua eccezionale carriera e le incisioni che l’hanno consegnata alla storia.

Un’ora prima, l’evento sarà anticipato, alle 17.00 dalla conferenza dal titolo Callas, visse d’arte, visse d’amore, curata dalla stessa Francesca Mulas.

Il 19 maggio alle ore 18.00 sarà la volta del concerto di Mulheres da Bossanova con al centro il One Note Project Ensemble, che per l’occasione si cimenterà con le musiche di Tom Jobim, Chico Buarque, Vinicius De Moraes e Joao Gilberto. Sul palco la cantane Sandra Trudu, il fisarmonicista Massimo Sciola, il batterista Alessandro Garau e il contrabbassista Daniele Ucchesu.

Si tratta di un viaggio sonoro e visivo realizzato per omaggiare le grandi voci femminili che hanno dato anima alla più bella musica verdeoro come Elis Regina e Maria Rita, Gal Costa, Astrud e Bebel Gilberto, Nara Leao, Joyce Moreno e le altre regine della musica popolare brasiliana.

Gli spettacoli (a ingresso gratuito con donazione libera) si terranno sempre la domenica alle ore 18.00 per tutto l’arco della primavera, mentre d’estate inizieranno un’ora più tardi, tutti nel Teatro della Scuola Civica di Musica di San Sperate in via Sassari 12 a San Sperate.

Per info su seminari e masterclass scrivere a scuolacivicadisansperate@gmail.com.