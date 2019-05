Sabato 11 maggio alle 18 al Castello di San Michele l’inaugurazione della mostra fotografica con i delegati della China Photographers Association per la prima volta a Cagliari, da il via agli scambi organizzati nell’ambito della Via della Seta. La China Photographers Association arriva per la prima volta in Sardegna, sabato 11 e domenica 12 maggio, per raccontare la cultura cinese con una mostra fotografica, intitolata “China Timeline: la Cina degli ultimi 50 anni raccontata da 40 autori”, allestita al Castello San Michele sino al 9 giugno.

I cinque delegati cinesi – tra i quali spiccano anche nomi di presidenti e vicepresidenti di importanti emittenti radiotelevisive e case editrici della Cina – verranno accolti sabato 11 maggio alle 18, nel Castello di San Michele, grazie alla collaborazione del Consorzio Camù e Musei civici, per l’inaugurazione ufficiale della mostra, composta dalle opere di ben 40 artisti della China Photographers Association.

La visita della delegazione cinese nell’Isola rientra nel piano di scambi della Nuova Via della Seta tra Sardegna e Cina ed è diventata realtà grazie al lavoro e ai preziosi contatti istituzionali della vicepresidente di Expophoto Chiara Sini. Già a ottobre scorso la vicepresidente, invitata al Forum della Via della Seta Marittima a Dalian, aveva portato all’attenzione di centinaia di milioni di telespettatori cinesi la storia e le bellezze della nostra Isola: i rapporti si sono poi consolidati fino ad arrivare all’organizzazione della prima visita ufficiale della China Photographers Association a Cagliari.

“È un’occasione importante per l’Isola – spiega Chiara Sini, vicepresidente nazionale di Expophoto e presidente dell’associazione Cinapiuvicina – non solo dal punto di vista artistico ma anche istituzionale e degli scambi internazionali. Sarà una vetrina di rilievo per

costruire, tassello dopo tassello, il brand Sardegna in Cina e potrebbe portare molto presto alla firma di accordi e protocolli tra il nostro capoluogo, la Regione e altre città cinesi”.

I delegati che arriveranno a Cagliari per l’inaugurazione della mostra “China Timeline” sono cinque: Mr Liu Jun, vice presidente Cpa e Alto Ufficiale membro del Governo, Ms Peng Wenling, vice capo della Segreteria generale CPA, Mr Xu Daqing presidente della Federazione per le Arti e la Letteratura di Zhengzhou, Ms Chen Jin Direttrice Dipartimento di Ricerca Teorica Cpa, e Ms Wang Yongjie, membro del dipartimento relazioni internazionali CPA. Con loro ci sarà anche Claudio Brufola, fondatore dell’Expophoto, artista, docente universitario di fotografia in Cina e giornalista della Xinhua, la maggiore agenzia di stampa cinese.

La China Photographers Association, fondata nel dicembre 1956, è la prima organizzazione fotografica nazionale nella storia della Repubblica popolare cinese, un’associazione professionale governativa composta da fotografi di vari gruppi etnici a livello nazionale. È membro del gruppo della China Federation of Literary and Art Circles (CFLAC) e la sua creazione è stata fortemente voluta dal Presidente Mao Zedong.

Attualmente, la Cpa è la più autorevole organizzazione fotografica in Cina con i suoi 8000 membri e le sue 50 associazioni di fotografi sparse nelle varie province, città e regioni autonome cinesi.