Centro Sardegna Minikart: il 4 e 5 maggio appuntamento a Bono

Corsi, convegni, dibattiti, ma soprattutto promozione dello sport tra i giovanissimi. A Bono, il 4 e 5 maggio, si terrà la prima edizione del “Centro Sardegna Minikart”, corso di sensibilizzazione teorico e pratico dedicato ai giovanissimi.

Sarà una “due giorni” che, oltre a promuovere il binomio sport-turismo, impegnerà la città di Bono sotto ogni aspetto, come spiega Nicola Spanu, vicesindaco e segretario del comitato San Raimondo 2019-Fedales 79 Bono: “Da parte dell’amministrazione comunale e dei Fedales c’è un’ampia disponibilità per la manifestazione che, per la prima volta, verrà organizzata a Bono”.

L’evento formativo, che si terrà dalle 9 nella piazza Belvedere, richiamerà i tanti appassionati di motori non solo del Goceano ma di tutta la Sardegna. “Sicuramente ci sarà una risposta molto positiva da parte degli abitanti del Goceano”, continua Spanu, “ed in particolar modo dei giovanissimi. In qualità di vicesindaco, quindi a nome dell’amministrazione comunale, ringraziamo i Fedales79 e le associazioni che si stanno impegnando per la realizzazione della manifestazione, ovvero la Compagnia Barracellare di Bono, la Protezione Civile e l’Avos”.

Educazione e sicurezza stradale, corsi di sensibilizzazione dedicati ai giovanissimi, sono i temi principali dell’Automobile Club d’Italia e dell’Automobile Club Sassari che patrocina l’evento organizzato dalla Porto Cervo Racing. “La prevenzione, per quel che riguarda la sicurezza stradale, l’educazione stradale e l’educazione pedonale, è lo strumento più efficace”, dichiara Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell’Automobile Club Sassari.

“Una delle mission dell’Automobile Club è quella di sensibilizzare i ragazzi, i giovani e i meno giovani al rispetto delle regole. Noi siamo sempre disponibili e di supporto”, continua Pes di San Vittorio, “ad iniziative che propongono la sensibilizzazione e la prevenzione. Dobbiamo insegnare ai ragazzi che si può correre, ma in sicurezza, quindi rispettando le regole dello sport e del buon comportamento, sia in pista che in strada. I ragazzi che sognano di correre con il go-kart e con le auto, possono realizzarlo attraverso i percorsi che la nostra Federazione mette in atto, come i corsi di guida sicura e i corsi di pilotaggio, tutti strumenti disponibili per promuovere lo sport automobilistico”.

Tra i vari appuntamenti inseriti nel ricco programma, domenica 5 maggio, alle 11, si terrà la Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale per bambini e adulti, della Porto Cervo Racing a cura di Sandra Medda, relatrice per la Scuderia. “Sono onorata di avere la possibilità di portare la campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale a Bono”, dice Sandra Medda, relatrice della Scuderia Porto Cervo Racing, “nessuna delle nostre comunità è purtroppo immune dal fenomeno degli incidenti e il nostro ruolo, supportati in questo evento dalle competenze sul primo soccorso della Protezione Civile, vuole mostrare tutto ciò che si mette in moto nel momento in cui l’incidente è avvenuto.

Il soccorso stradale è un dovere morale e giuridico quindi si può, consapevolmente, noi per primi, avere un ruolo fondamentale nell’aiutare in caso di necessità. Questo è addirittura fondamentale in situazioni in cui si lotta contro il tempo: chiamare i soccorsi può sembrare ovvio, ma saperlo fare bene può ribaltare una situazione”.

Nell’occasione, verranno divulgate le elementari norme di sicurezza stradale, accompagnate da immagini e video e, non ultimo, sarà l’occasione per un dibattito che coinvolgerà i presenti e i piloti della Scuderia Porto Cervo Racing. “Ovviamente la prevenzione è un aspetto fondamentale”, conclude Sandra Medda, “il rispetto della regola può evitare tanti guai.

E’ meglio considerare la regola come uno spazio sicuro che come un limite. Come Scuderia crediamo nella campagna di dimezzamento delle vittime della strada progettata dall’Unione Europea da qui al 2020. Ecco perché portiamo il messaggio già tra i giovanissimi, molto attenti e critici sul comportamento degli adulti in strada. In questo momento la nostra Campagna è alla scuola primaria di Arzachena”.

Il progetto “Centro Sardegna Minikart” è realizzato con il contributo degli sponsor e della “Regione Autonoma della Sardegna Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport”. L’evento, patrocinato dall’Automobile Club d’Italia, di concerto con l’Automobile Club Sassari, è organizzato dalla Porto Cervo Racing in collaborazione con G.T. Shardana Motorsport e il Comune di Bono. Per tutti gli ospiti e partecipanti sarà fondamentale il supporto del locale Comitato San Raimondo 2019-Fedales 79 Bono che si occuperà dell’accoglienza durante la manifestazione.

PROGRAMMA:

SABATO 4 MAGGIO

Ore 9: Piazza Belvedere – Corso teorico per bambini dagli 8 ai 12 anni (numero chiuso, 40 alunni). Parteciperanno al corso un Delegato ACI Sport Italia del settore karting, un istruttore di guida, un rappresentante dell’organizzazione ed un esperto motorista per il settore tecnico grazie alla fondamentale collaborazione della G.T. Shardana Motorsport e della Scuderia Porto Cervo Racing.

La location verrà allestita con uno stand da 70 mq con banchi, sedie e lavagna, all’esterno verrà allestita una pista da 300/400 mt delimitata con new jersey in plastica.

Presenza stand Porto Cervo Racing con esposizione dotazioni di sicurezza delle gare automobilistiche, con spiegazioni in loco ai presenti, possibilità di provare le dotazioni; visione foto e video dedicati alla sicurezza stradale; consegna materiale divulgativo sull’argomento, compresenza delle Associazioni di Volontariato del territorio.

Ore 9-13: lezione teorica di tecniche e posizione di guida, comportamento in pista, abbigliamento, pneumatici, bandiere di segnalazione e meccanica del kart.

Ore 15-19: sessioni di guida per tutti i partecipanti al corso, consegna casco e tuta ignifuga. I kart saranno dotati di telecomando di sicurezza e bande anti urto.

Ore 20: consegna degli attestati da parte degli organizzatori.

Ore 21: accoglienza collettiva all’anfiteatro comunale, adiacente piazza Belvedere, organizzata dal Comitato San Raimondo 2019-Fedales 79 Bono.

DOMENICA 5 MAGGIO

Ore 11: Piazza Belvedere – Campagna di sensibilizzazione alla sicurezza stradale per bambini e adulti della Porto Cervo Racing a cura di Sandra Medda, relatrice per la Scuderia. Divulgazione delle elementari norme di sicurezza stradale accompagnate da immagini e video. Interazione con i presenti ed intervento delle associazioni del territorio.

Esposizione delle auto da competizione e dei kart in configurazione gara.

Ore 14: dimostrazioni dei tecnici-professionisti, privati possessori di kart, con sessioni di circa 10 minuti per categoria senza rilevamento di tempi. Per informazioni e prenotazioni: scuolakartbono@gmail.com oppure fedales79bono@tiscali.it.

Ore 20: accoglienza collettiva con tutti i partecipanti e organizzatori.