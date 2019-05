Centro Fieristico di Arborea, Fiera del dolce del Comitato Cristo Redentore 2019

Fervono i preparativi per la buona riuscita dei festeggiamenti del Santissimo Redentore, che si terranno nella terza domenica di luglio.

Si tratta della festa più importante di Arborea e un apposito comitato, tutti gli anni, organizza eventi, vendite di dolci e altro, per raccogliere i fondi necessari per la buona riuscita della ricorrenza.

La prossima raccolta fondi, sempre curata dal Comitato Cristo Redentore 2019, avverrà nel corso di una Fiera del dolce, che si svolgerà nell’ambito di “Primavera in Fiera” del 26 maggio prossimo, presso il Centro Fieristico di Arborea, il cui ricavato della vendita di dolci artigianali e fatti in casa, servirà per finanziare gli eventi che si terranno il 21 luglio prossimo, per i festeggiamenti del Santo patrono.

L’edificio religioso più importante di Arborea, è la Chiesa parrocchiale del Cristo Redentore”, collocata nel centro storico, davanti alla piazza Maria Ausiliatrice. Alla sua sinistra c’è l’oratorio salesiano dedicato a San Giovanni Bosco e alla sua destra il teatro ed il campo sportivo.

La chiesa parrocchiale del Santissimo Redentore di Arborea, è stata edificata fra il 1927 ed il 1928, su progetto dell’architetto milanese Giovanni G. E. Bianchi e si erge al centro del lato corto orientale della piazza, è costruita in stile neo-romanico, con molti inserimenti di elementi tipici dell’architettura padana e delle valli dell’Adige, che la rendono pressoché unica in Sardegna.