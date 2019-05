Carla Cuccu (M5S): “Report Confesercenti, la Regione intervenga a sostegno delle famiglie sarde”

“La frenata dei consumi è arrivata a livelli preoccupanti: il report diffuso da Confesercenti evidenzia un calo della spesa media annua di 3.982 euro dal 2011 a oggi. Per questo voglio rinnovare il mio invito, già rivolto al Governatore in Aula durante le repliche alle dichiarazioni programmatiche. Chiedo al Presidente Solinas che nell’agenda politica regionale venga inserita la “famiglia” come punto fermo. Non è possibile che non si menzioni la famiglia, primo motore dell’economia, cellula vitale per lo sviluppo della società civile. Il mio vuol essere un richiamo e un invito per restituire i diritti ai cittadini e creare nuova speranza”.

Questo il grido d’allarme di Carla Cuccu (M5S), segretaria della VI Commissione Salute e Politiche sociali, alla luce dei dati diffusi dall’associazione di categoria che rappresenta 350 mila imprese italiane.

“Innanzitutto, è fondamentale collegare il dato odierno al gap ancora esistente nel mondo del lavoro tra uomo e donna – sottolinea Cuccu. Attenzione alle Pari Opportunità e alla famiglia devono perciò correre di pari passo, perché soltanto con la programmazione di politiche di genere integrate la forza economica della Sardegna potrà crescere. Le donne sarde non devono dover scegliere se diventare madri o lavoratrici. La costruzione di asili nido, le politiche per il sostegno e il reinserimento delle donne nel mercato del lavoro, non devono essere temi relegati alla campagna elettorale”.