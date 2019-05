Caprera. Il 2 giugno la commemorazione di Giuseppe Garibaldi

Dalla memoria storica alla valorizzazione di cimeli solitamente riservati, appartenenti alla ricca collezione del Compendio Garibaldino. Giuseppe Garibaldi, protagonista indiscusso del Risorgimento, nacque a Nizza il 4 luglio e morì a Caprera il 2 giugno 1882, all’età di 75 anni. Queste due ricorrenze, celebrate ormai da più di un secolo, furono particolarmente sentite a partire dagli anni successivi al 1882 quando, sull’onda emotiva, nacque un eccezionale movimento che trasformò Caprera in un luogo di culto per migliaia di persone provenienti da ogni parte d’Italia. Un vero e proprio esodo che trasformò l’isola in un luogo di pellegrinaggio grazie alle navi messe a disposizione dalla Marina Militare Italiana. In quel periodo, soprattutto dagli anni Venti agli anni Cinquanta, vennero prodotte molte immagini e riprese video tratte dai cinegiornali dell’epoca realizzati dall’Istituto Luce.

Documenti di rara bellezza che ci riportano indietro nel tempo. Per commemorare l’Eroe dei due mondi, una parte di questi materiali verrà proiettata in una sala apposita del Memoriale Giuseppe Garibaldi, a partire dal 2 giugno 2019, in sinergia con la mostra dal titolo“Dal 1882 ai giorni nostri. Viaggio nella memoria del Risorgimento”, che verrà inaugurata nello stesso giorno al Compendio Garibaldino. L’esposizione sarà dedicata al V Pellegrinaggio Nazionale che si svolse a Caprera il 4 luglio 1907, nel centenario della nascita di Giuseppe Garibaldi. Per l’occasione, nella prima stanza della Casa Museo, verrà esposta, per la prima volta al pubblico, la storica foto ricordo dei garibaldini e la targa in bronzo che una delegazione di legionari di Montevideo, tramite un rappresentante del circolo garibaldino, portò in dono sulla tomba del Generale e una foto ricordo del comitato.