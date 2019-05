evento

Cantine Aperte 2019 torna in oltre 800 cantine d’Italia l’ultimo weekend di Maggio, anche in Sardegna

Cantine Aperte, la più grande Festa del Vino e del Turismo del vino in Europa, torna anche quest’anno l’ultimo weekend di maggio, sabato 25 e domenica 26 maggio, in oltre 800 cantine associate al Movimento Turismo del Vino in tutta Italia.