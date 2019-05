Cagliari:Roberto Porrà nominato ai vertici della Confservizi-CISPEL

L’Avv. Roberto Porrà, Presidente di CTM SpA, l’Azienda di trasporto dell’area vasta cagliaritana, è stato nominato ai vertici della Confservizi-CISPEL Sardegna nell’ultima riunione di Giunta del Sindacato d’impresa regionale dei gestori dei servizi pubblici, in qualità di vice presidente dell’Associazione.

La nomina avviene in un momento che vede l’Associazione impegnata sia sulla riforma del trasporto pubblico locale alla luce del Regolamento Europeo UE 1370/2007, sia sull’istituzione dell’Ente di Governo dell’ambito territoriale per quanto riguarda il settore ambiente-gestione dei rifiuti.

L’Avv. Roberto Porrà ha ringraziato la Giunta Confservizi-CISPEL per l’attestato di stima e ha commentato: “E’ un momento molto importante per la nostra Associazione che vede impegnata tutta la Giunta nella ricerca di una soluzione con la Regione Sardegna che dia certezza normativa in vista della scadenza del 3 dicembre 2019, quando cesserà il regime transitorio del Reg. UE 1370/2007. Occorre una norma di riassetto del settore che, istituendo bacini di mobilità ed enti di governo, renda possibili nuovi affidamenti per i servizi di trasporto in Sardegna. Attendiamo fiduciosi che questa nuova Giunta regionale trasformi in legge il Disegno di Legge approvato dalla ex Giunta a Dicembre 2018 così da poter dare un futuro al trasporto pubblico. Ci impegneremo inoltre – conclude l’Avv. Roberto Porrà – sull’istituzione dell’Ente di Governo per l’Ambiente e la gestione dei rifiuti, altro punto importante non solo per le nostre Aziende ma per tutti i cittadini della Sardegna”.

La Confservizi-CISPEL Sardegna riunisce le aziende pubbliche dei settori trasporti, idrico, ambiente e le società in house di regione, province e comuni della Sardegna. Il Sistema Confservizi attualmente ha accorpato le due confederazioni: Confservizi nazionale e la CISPEL (Confederazione Italiana Servizi Pubblici Economici Locali).

Le associate alla Confservizi operano nei settori “a rilevanza industriale” (acqua, gas, energia elettrica, igiene ambientale, trasporti locali) e le associate alla CISPEL operano in ambiti riconducibili ai servizi sociali e alla persona (sanità, farmacie, edilizia residenziale pubblica), per le quali le Federazioni di riferimento sono Assofarm, Federcasa e Fiaso. Entrambe le Confederazioni rappresentano gli associati, sia a livello nazionale che comunitario, supportandoli anche in campo normativo, tecnico e scientifico.

L’attuale Giunta è composta dal Presidente di ATP Nuoro Dott. Stefano Flamini, dall’Avv. Roberto Porrà di CTM SpA e dalla Dott.ssa Manuela Collu, Presidente Villaservice Spa, e vede come Componenti l’Ing. Chicco Porcu Amministratore unico ARST Spa, l’Ing. Roberto Mura Presidente ATP Spa Sassari, il Dott. Massimo Putzu Presidente ASPO Spa- Olbia, il Prof. Giovanni Sistu – ENAS Ente Acque della Sardegna, il Dott. Luciano Mura Multiss Spa Sassari – società in house e l’Ing. Silvio Serci (Consorzio CISA Serramanna).