Cagliari: venerdì al Teatro Alkestis il concerto del quartetto Àghera

Dopo gli acclamatissimi concerti di Michael Mc Dermott e del progetto NanniGroove della scorsa settimana,venerdì 17 maggio alle ore 21.00 il Teatro Alkestis ospiterà il concerto del quartetto Àghera, settimo appuntamento della quarta edizione di Sound Around the Island – Il Canto nascosto, la rassegna di musica organizzata dal Teatro Laboratorio Alkestis CRS in collaborazione con la compagnia d‘arte Circo Calumet e con l’associazione culturale Tàjrà.

Àghera è un ensemble caratterizzato da affiatamento e interazione, fantasia e intuizione, ed è formato daEmanuele Contis al sax, Andrea Granitzio al pianoforte, Sandro Fontoni al contrabbasso e Daniele Russoalla batteria.

Da tredici anni sono una delle formazioni più interessanti e originali del panorama jazzistico isolano e nazionale, grazie anche a un disco prodotto nel 2007.

La musica del quartetto è suggestione, visione, sogno, narrazione. Pur non perdendo mai di vista l’immediatezza e il gioco, lascia trasparire una vena disinvolta e vivace che esprime sensualità, leggerezza e facilità d’ascolto.

Il prossimo appuntamento, l’ultimo della rassegna, si svolgerà venerdì 24 maggio e vedrà in scena la cantante e perfomer Tomasella Calvisi con la produzione originale “In Coa”.

LA RASSEGNA – Si svolge nella consueta cornice del Teatro Alkestis dal 12 aprile al 24 maggio 2019, con otto incontri e concerti riuniti idealmente nel sottotitolo “Il Canto Nascosto“. La grande novità della rassegna di quest‘anno è che, al solito spazio consacrato alle realtà isolane, vengono riservate alcuni appuntamenti con importanti nomi della scena d‘autore italiana e d‘oltreoceano come la cantautrice romana Pilar che aprirà la rassegna e il celebre rocker americano Michael McDermott, nome di spicco di quel rock made in USA che si nutre di umori blues e folk, in una rarissima esibizione acustica accompagnato da chitarra e pianoforte. A rendere corposo il programma, una notevole rappresentanza sarda, con nomi storici del folk-revival e della world music come Cordas et Cannas, a breve in uscita con un nuovo disco, e Elva Lutza (abbinati alla cantante catalanaEster Formosa, con la quale hanno appena pubblicato la raccolta “Cancionero“), artisti emergenti comeNannigroove, moniker dietro il quale si nasconde il batterista di Berchidda Giovanni Gaias, il jazz del quartettoÀghera, la produzione originale “Due Dui“, curata dal pianista Luca Nulchis, e la sperimentazione di Tomasella Calvisi con lo spettacolo “In Coa“.

Al termine di ogni serata ci sarà un momento legato alla cucina, convivio tra artisti e pubblico, con delle proposte caserecce, realizzate con prodotti genuini e di filiera corta, pensate da Maddalena Senis.

Ingressi: Come nelle precedenti edizioni, l‘ingresso ai concerti sarà di soli 5,00 €. Il costo del biglietto concerto comprensivo di cena è di 10,00 €. È necessaria la prenotazione (la cena non è compresa nel costo dell‘abbonamento).