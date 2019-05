Cagliari- Quale Sardegna, in quale Europa dialoga con i Candidati sardi alle Elezioni Europee

Le prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo sono previste per il prossimo 26 maggio.

Per questo motivo le Associazioni Sardegna 2050 e Open Med, la Facoltà di Scienze Economiche, Giuridiche e Politiche con il Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali e il Centro d’informazione Europe direct Regione Sardegna dialogano con i Candidati sardi e le Candidate sarde al Parlamento Europeo all’evento pubblico Quale Sardegna, in quale Europa, stabilito per lunedì 13 Maggio 2019 alle ore 17.00 nell’Aula Magna Maria Lai, in Via Nicolodì 102 a Cagliari.

L’iniziativa vuole essere un importante momento di confronto e approfondimento delle linee programmatiche e delle azioni concrete che i candidati intendono attuare nella prossima legislatura 2019-2024 su alcuni tematiche come: la migrazione e le politiche di vicinato, l’istruzione e l’occupazione giovanile, l’insularità e i trasporti, l’Agenda 2030 e lo sviluppo sostenibile. Tutti argomenti prioritari per il futuro della Sardegna e dunque urgenti di riforma.

L’evento, aderisce alla campagna stavoltavoto.eu, e nasce dalla convinzione che le prossime elezioni europee rappresentino per la Sardegna un’importante opportunità per sviluppare un’adeguata democrazia dunque un momento di scelta determinante, per l’isola e per i sardi, per capire in quale Europa vogliano vivere.

Saranno presenti all’incontro: Salvatore Cicu (Forza Italia), Sonia Pilli (Lega), Andrea Soddu (Partito Democratico), Omar Tocco (La Sinistra), Alessandra Todde (Movimento 5 Stelle), Egidio Trainito (Europa Verde) e Antonella Zedda (Fratelli d’Italia).

Nel rispetto della par condicio l’incontro si svolgerà in modo da assicurare parità di condizioni nell’esposizione delle opinioni e posizioni politiche con formulazione di una stessa domanda alla volta a ciascun/a candidato/a con un tempo massimo di risposta uguale per tutti, da osservare con estrema precisione