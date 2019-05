Cagliari. Prosegue la campagna abbonamenti per la Stagione 2019-2020 de “La Grande Prosa” targata CeDAC

Tutto il fascino de “La Grande Prosa” per la Stagione 2019-2020 organizzata dal CeDAC al Teatro Massimo di Cagliari – undici titoli in cartellone da novembre ad aprile con i grandi nomi della scena – da Maria Paiato a Valentina Sperlì, Isa Danieli e Giuliana De Sio, Luigi Lo Cascio e Sergio Rubini e ancora Umberto Orsini, Giuseppe Cederna, Anna Maria Guarnieri e Giulia Lazzarini.

Viaggio tra i capolavori della storia del teatro – da “Il giardino dei ciliegi” di Anton Čechov al “Tartufo” di Molière, da “Madre coraggio e i suoi figli” di Bertolt Brecht a “Il costruttore Solness” di Henrik Ibsen – tra commedie “nere” come “Arsenico e vecchi merletti” e storie “cult” come “Fronte del porto” e “Dracula” in un gioco di specchi fra cinema e letteratura oltre a un raffinato omaggio a Chet Baker affidato alla tromba di Paolo Fresu – per la regia di Leo Muscato.

La campagna abbonamenti (iniziata lo scorso lunedì 13 maggio) prosegue fino a venerdì 24 maggio con le conferme dei posti, poi i cambi turno da lunedì 27 fino a venerdì 31 maggio mentre a partire da lunedì 3 giugno sarà possibile acquistare i nuovi abbonamenti.

La Biglietteria del Teatro Massimo in via Edmondo De Magistris n. 12 a Cagliari è aperta dal lunedì al venerdì – dalle 15 alle 19.30 – e gli abbonamenti sono in vendita anche al BoxOffice – in viale Regina Margherita n.43 a Cagliari (tel. 070657428 – www.boxofficesardegna.it).