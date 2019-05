Cagliari-Prosegue il sodalizio tra FItet e Ateneika

Ateneika si è trasformata da avvenimento prettamente universitario, in un must regionale capace di attirare migliaia di persone per una programmazione varia e sontuosa che mette in risalto lo sport e la musica.

La prima giornata è prevista per oggi, 31 maggio ma, il tennistavolo salirà in cattedra sabato 8 giugno 2019 dalle 9:30 con un torneo al quale parteciperanno maschi e femmine.

Il luogo della manifestazione è sempre la palestra del CUS Cagliari, in via Is Mirrionis e sui quattro tavoli messi a disposizione.

I protagonisti saranno impegnati sia nel singolo misto, sia nei doppi maschili, femminili e misti.

Tra i tesserati FItet compare una habitué della manifestazione, Eleonora Trudu, e l’atleta fuori quadro Alessio Meloni, entrambi studenti degli studi umanistici. Ad arbitrare sarà il cagliaritano Nicola Mazzuzzi.

Per gli organizzatori di Ateneika, il poter contare annualmente sull’apporto della FItet è una grande soddisfazione, imperniata sulla continuità.

“Il presidente Simone Carrucciu e il movimento FITET ci sostengono ormai per il sesto anno consecutivo – conferma Luca Brundu – responsabile del settore tennistavolo di Ateneika – ed è bello che la collaborazione sia cosi consolidata ma è ancora più bello constatare che, nonostante i meccanismi consolidati, Simone non dia nulla per scontato e partecipi attivamente per darci sostegno in tutte le fasi della programmazione”.

Si sta pensando, inoltre, anche ad un torneo per non universitari potrebbe partire nell’edizione 2020.

“Quest’anno abbiamo 1895 atleti complessivi che competeranno nei in 13 sport in lizza nei dieci giorni di durata – illustra Luca Brundu – e in conclusione di ogni giornata la musica, con un festival che richiama nomi di tutti i generi musicali da Motta a Rancore, i Tre Allegri Ragazzi Morti per una lineup ricchissima”.

Il presidente Simone Carrucciu approfitta di questa manifestazione per captare la mentalità delle nuove generazioni: “Ringrazio Alessio Correnti, Luca Brundu e tutto lo staff di Ateneika per la qualità del prodotto che anno dopo anno cresce a dismisura – dice il presidente Fitet – regalandoci dei bei momenti di cultura dove il fattore socializzante diventa preminente. E anche un semplice tavolo da ping pong ala grande potenzialità di cementare i rapporti e generare allegria”.

Sempre in questo sport, dopo i primi sei giorni di gare, la Sardegna pongistica è già salita sul podio agli Italiani di Riccione.

Il bronzo infatti è stato conquistato dal doppio femminile Quinta categoria del Muravera TT composto dalle piccole promettenti Francesca Seu e Alessandra Stori.

Il duo allenato da Francesca Saiu, forse appagato per l’arrivo in semifinale, non ha retto il confronto contro il duo Fanizza/Gesualdi rendendosi combattive solo al terzo set perso ai vantaggi.

Le atlete sarrabesi hanno superato la fase a gironi nel singolo femminile, con Alessandra che poi si è spinta fino ai quarti di finale, mentre Francesca ha dovuto cedere il passo al secondo turno.

Supera la prima fase anche Alessio Picciau (La Saetta Quartu) nella Sesta Categoria ma viene eliminato al primo turno del tabellone. Il suo compagno Simone Sebis si arena nella prima fase, così come la baby Laura Alba Pinna che fa esperienza nei Quinta categoria.

Inoltre dopo le impennate internazionali di Carlo Rossi, il suo compagno marcozziano Johnny Oyebode si ritaglia un po’ di consensi dopo il bronzo conquistato con la maglia azzurra nel singolo nel Polish Junior & Cadet Open. Purtroppo l’asseminese è stato bloccato in semifinale dal francese Picard, lo stesso che nel turno precedente aveva estromesso Carlo Rossi.