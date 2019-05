Cagliari. Mercoledì 29 maggio 2019, presentazione AteneiKa: Sport, Music and You

1895 atleti, 13 discipline sportive, 152 squadre, 1140 partite e duemila ore di gare, 30 concerti. Sono questi i numeri della settima edizione di “AteneiKa”, il festival di sport, musica e aggregazione (dal 31 maggio al 9 giugno presso gli spazi del CUS Cagliari in via Is Mirrionis, 3) che verrà presentato in conferenza stampa mercoledì 29 maggio alle ore 10.30 presso l’Aula Consiglio del Rettorato (via Università, 40 – Cagliari) alla presenza del Magnifico Rettore e del Prorettore Vicario con delega allo Sport, insieme con i sei Presidenti di Facoltà.

Per l’occasione verrà annunciato il passaggio del Medagliere 2018 che Corrado Zoppi – Presidente di Ingegneria e Architettura, la Facoltà che ha vinto l’anno scorso, rimetterà nella mani del Rettore. Il premio viene messo in palio e assegnato alla facoltà che conquisterà il maggior numero di medaglie d’oro durante le competizioni sportive di AteneiKa 2019.

Intervengono:

● Maria Del Zompo – Magnifico Rettore dell’Università di Cagliari

● Francesco Mola – Prorettore Vicario dell’Ateneo

● Marco Meloni – Presidente del Centro Universitario Sportivo cagliaritano

● Alessio Damiano Correnti – Event Manager AteneiKa

● Corrado Zoppi – Presidente della Facoltà di Ingegneria e Architettura di Cagliari

AteneiKa è organizzato e promosso dal CUS Cagliari, con il contributo dell’ERSU, dell’Università degli Studi di Cagliari e della Fondazione di Sardegna, con il patrocinio della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Cagliari, del CONI Sardegna e dei comitati regionali di FITET E Fi.Ba, in collaborazione con Doc Servizi e Keep On LIVE, Special Olympics Italia (Team Sardegna), Il Paese delle Meraviglie, OlimpiKa, TDM2000 International, Crossfit Kasteddu, Associazione culturale Malik, Liceo Statale Euclide, Fondazione Sardegna Film Commission e Skepto International Film Festival.

Con il supporto degli sponsor: l’azienda Birra Peroni con il nuovo brand per la Sardegna Nastro Azzurro Sardegna – malto 100% sardo, Gruppo Campari, Banco di Sardegna, SBIOT, SIDAL, Bresca Dorada, Holiday Inn, Acqua San Giorgio, Macron e dei Media Partner: L’Unione Sarda, Radiolina e Videolina. Convenzioni: Centro Medico I Mulini.