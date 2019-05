Cagliari. Mercoledì 12 giugno Corso di Primo Soccorso Adulto

Il corso è aperto a tutti, non è richiesto alcun requisito specifico e permetterà ai partecipanti di acquisire le conoscenze teoriche, aggiornate alle ultimissime prove di efficacia scientificamente dimostrate, oltre che le abilità pratiche per precise problematiche, sui più rilevanti problemi per la salute che chiunque può trovarsi ad affrontare in condizioni di urgenza/emergenza. I temi trattati nella parte teorica sono: Introduzione al Primo Soccorso e Sistema di Emergenza,

Il bisogno psicologico della persona soccorsa, Come affrontare un’emergenza, Comunicazione e capacità relazionale, l’Ictus, il Dolore toracico, Supporto delle funzioni vitali nell’adulto (BLS), Ostruzione della via aerea nell’adulto e nella gravida, lo Shock, il Trauma: la prevenzione, valutazione della scena e del paziente con particolare riferimento agli incidenti stradali, Lesioni di apparati (trauma cranico, vertebrale, toracico, addominale), Lesioni ortopediche, Emergenze neurologiche, Disidratazione da intensa attività fisica, Colpo di calore, Ipotermia, Ustioni, Intossicazioni. Parte pratica: con i manichini adulto Ambu Man con monitor e Prestan.

Partecipare: Effettuare il versamento, entro tre giorni lavorativi dal giorno della conferma, su c/c postale di BancoPosta n° 49323207; oppure Bonifico Bancario sullo stesso conto con codice IBAN: IT59M0760117200000049323207 intestato a R.A.H.P. s.a.s., indicando nella causale la sede e la data del corso. Spedire, quindi, via e-mail (rahp80@yahoo.it) la ricevuta del pagamento insieme ad un numero telefonico per ogni eventuale comunicazione e nome completo, indirizzo e codice fiscale, scritti in maiuscolo, e PEC se disponibile, Quota di partecipazione 27,87 + IVA (totale 34,00 euro).

L’Università degli Studi di Sassari ha valutato come importante l’evento formativo riconoscendo per gli studenti del corso di Laurea di Infermieristica n. 0,5 CFU per corso seguito, per gli studenti del corso di Laurea di Medicina n. 0,4 CFU..

Info ed iscrizioni: rahp80@yahoo.it Tel. 3456057081; 079 274573; 338 2202502