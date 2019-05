Cagliari-Luca Wu e il The magical mystery four al Teatro delle Saline per la rassegna 1 €uro Festival

Il musicista-compositore Luca Wu e la sua band in scena per la rassegna della compagnia Akròama.

Venerdì 24 e sabato 25 maggio, alle 21, il Teatro delle Saline – piazzetta Billy Sechi n. 3/4, Cagliari – ospiterà la performance musicale di Luca Wu The magical mystery four, prodotta dalla compagnia Akròama.

In scena per la rassegna 1 €uro festival, il musicista-compositore torna con uno spettacolo che coglie nel segno.

Luca Wu ritorna al Festival con un sound rinnovato e accompagnato da una band che, con l’introduzione del tastierista in pianta stabile, è ora allargata a quattro elementi. La band è formata da Luca Wu (piano digitale e voce principale), da Ale Benedetti (batteria), da Ivana Busu (tastiere e voce), da Enrico Sesselego (chitarra elettrica e acustica) e da Fabio Useli (basso e voce).

Lo show proporrà nuovi brani alternati a pezzi ormai classici nel repertorio del cantautore, il tutto arrangiato allo scopo di valorizzare le considerevoli potenzialità live dei musicisti, e far emergere allo stesso tempo gli elementi più squisitamente elettronici dei brani.

La modalità di svolgimento dello show è stata rielaborata per adattarsi al meglio agli spazi teatrali e per trasmettere al pubblico un più profondo e diretto senso di partecipazione e di intimità. L’apporto delle luci, teso a sottolineare i continui cambiamenti del viaggio sonoro proposto allo spettatore, si costituisce come elemento sostanziale e, assieme alla musica, vuole essere il protagonista dello spettacolo.

Lo spettacolo prende avvio con una suggestiva introduzione strumentale, dove giochi di luce e chiaroscuro contribuiscono a creare un’atmosfera di raccoglimento e di stimolante attesa. L’introduzione sfocia nel primo brano, “Skin like a mask”, brano incentrato sulla vocazione e condizione esistenziale di ogni artista.

Lo show continua a dispiegarsi passando per brani nuovi, già sperimentati con successo soprattutto nei live di Londra e Berlino, e riproponendo i pezzi più richiesti del repertorio, come “A Chinese winter” e “Another gravity” (prodotti negli Studios di Peter Gabriel), possibilmente accompagnati dai rispettivi video commerciali.

Lo spettacolo prevede un crescendo di intensità musicale, che raggiunge il proprio apice con il coinvolgente brano finale, “Fighters or losers”. Se il pubblico lo richiederà, il bis proporrà stavolta un brano intimo, musicalmente delicato e dal grande impatto emotivo.