Cagliari-La Sipem celebra i suoi vent’anni di attività

Sabato 18 Maggio alle ore 9.00, presso l’Aula Ciccu dell’AOB di Cagliari, si svolgerà un seminario sulla psicologia dell’emergenza.

L’evento, patrocinato dall’Azienda Ospedaliera G. Brotzu di Cagliari, è organizzato dalla Società Italiana della Psicologia dell’Emergenza Sardegna (SIPEm SOS Sardegna), che quest’anno celebra il suo ventennale.

All’evento prenderanno parte la Vicepresidente del Sipem la Dott.ssa Paola Spiga e la Socia consigliera della Società la dott.ssa Valeria Pitzalis, gli interventi e il dibattito, invece, saranno moderati dalla dott.ssa Maria Grazia Corrias Tesoriere Sipem.

La Sipem è una società, che attiva dal 1999 opera in situazioni di micro e maxi emergenze sul territorio italiano per la prevenzione e la cura delle vittime e dei soccorritori a rischio di patologie psicologiche legate al trauma, mettendo in campo équipe di esperti della psicologia dell’emergenza.

Fin dalla sua fondazione la Sipem si è impegnata nei grandi eventi traumatici del nostro paese, compresi i terremoti di San Giuliano di Puglia del 2002, dell’Aquila nel 2009, dell’Emilia Romagna nel 2012 e di Amatrice nel 2016, lavorando al fianco della Protezione Civile e delle Forze Armate sul campo e nelle tendopoli.

Per mostrare l’importante lavoro della Società Italiana della Psicologia dell’Emergenza durante l’incontro verrà dato ampio spazio alla proiezione di filmati su eventi critici nei quali l’associazione è intervenuta con i suoi volontari, e a un dibattito conclusivo in merito alle tematiche trattate.