Cagliari-La Fondazione di Sardegna presenta l’ultima edizione dello studio realizzato dall’Istituto Ixè

La Fondazione di Sardegna prosegue nell’impegno indirizzato ad offrire elementi e strumenti di analisi per contribuire a guardare la realtà della Sardegna oltre le apparenze, provando a comprendere ed interpretare le dinamiche in atto attraverso uno sguardo il più possibile oggettivo.

Per fare ciò la Fondazione cerca di indagare e di rappresentare attraverso particolari progetti, sul piano generale e con approfondimenti tematici, le principali aree di interesse dell’isola.

Tra questi lo studio La Sardegna: lo stato delle cose tra percepito e ossatura reale offre una verifica annuale della conoscenza e delle sensazioni dei cittadini sardi rispetto al loro vissuto individuale e collettivo.

Su questa linea è prevista per Lunedì 3 giugno, alle ore 17,30, presso la sede di Cagliari della Fondazione di Sardegna, in via S. Salvatore da Horta n. 2, la presentazione dell’ultima edizione dello studio realizzato dall’Istituto Ixé.

Parteciperanno alla presentazione, Roberto Weber presidente di Ixé e curatore dell’indagine, il Presidente della Fondazione di Sardegna, Antonello Cabras e lo studioso Silvano Tagliagambe.