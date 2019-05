Cagliari- Il litorale di Quartu farà da sfondo al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019

Il Presidio Piazzale Trento da il via a tre eventi in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.

In occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile 2019, il Presidio Piazzale Trento ha organizzato una serata sostenibile a Costa di Sopra, presso il litorale di Quartu. L’evento previsto per sabato 1° giugno, a partire dalle 17:00 nell’area verde di via Marghine, fronte Tennis Club, prevede l’approfondimento di tematiche attuali come l’economia circolare, la lotta ai cambiamenti climatici, il consumo e la produzione responsabili.

Il Presidio Piazzale Trento si muove per cercare di trovare una soluzione a tali problematiche promuovendo delle azioni di cambiamento nel quotidiano all’interno dell’area verde recuperata a Costa di Sopra, a sostegno del progetto No Planet B.

In occasione della giornata sono previsti in programma: l’inaugurazione del campo da minibasket risistemato dai volontari per l’occasione proprio questi giorni, la piantumazione dell’orto biologico, il confronto sostenibile con il Presidio e Aggregorio, Foudoudia, Mesa Noa, Scirarindi e Terre Colte e per finire un momento conviviale e musicale sotto le stelle.

Sempre in occasione del Festival dello Sviluppo Sostenibile, iniziato il 21 maggio e che si concluderà il 6 giugno, venerdì 24 maggio e lunedì 3 giugno, l’associazione del Presidio incontrerà le scuole di Quartu per promuovere la cultura della sostenibilità, della riduzione dei rifiuti e la sostenere la lombricoltura.

Tale iniziativa fa parte del progetto Lombrichi Liberi a Quartu, realizzato dal Presidio con il contributo finanziario della fondazione Punto Sud e dell’Unione Europea, oltre che del contributo di Poste Italiane e di Fondazione Generas, e la collaborazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile.