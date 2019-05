Cagliari: il 25 maggio lo spettacolo del comico Maurizio Battista

A causa di un improrogabile impegno, legato alla registrazione di uno show televisivo, il popolare comico Maurizio Battista è stato costretto ad annullare un delle due date sarde dello spettacolo “Scegli una Carta”, quella in programma a Sassari venerdì 24 maggio: già attivate tutte le procedure di rimborso

Lo ha annunciato lo stesso Maurizio Battista in un video messaggio postato sui suoi canali social e rilanciato poi da Insula Events, società sassarese organizzatrice dell’evento: l’artista spera di incontrare quanto prima i suoi fan di Sassari ma intanto si concentra sulla tappa di Cagliari – Teatro Conservatorio, sabato 25 maggio 2019 – che viaggia spedita verso il tutto esaurito

Dominatore incontrastato degli schermi televisivi, satellitari e digitali, Maurizio Battista è uno dei più grandi maestri della risata del nuovo millennio, sguardo ironico e ficcante che trasforma in satira e battuta l’approfondita e attenta analisi della realtà quotidiana, con un occhio di riguardo riservato al comportamento dell’altra metà del cielo: la donna. Maurizio Battista, comico romano classe 1957, sbarca per la prima volta in Sardegna.

Dal quartiere di San Giovanni alle telecamere Rai di Fantastico e Partita Doppia. E poi ancora il Dopofestival del 1997 ad Assolo su La7 e sino ad arrivare alla ribalta di Rai Due con Era Meglio Da Piccoli. Nel mezzo le serate al Teatro Sistina nella Capitale, lo straordinario successo ottenuto a Colorado e Zelig, i personal show messi in scena in Rai, il cinema e le esperienze fatte a Ballando con le Stelle, a Striscia la Notizia e al Grande Fratello Vip. Un personaggio a tutto tondo che sa conquistare e coinvolgere: un top player regalato al palcoscenico della Sardegna da Insula Events.

Il grande pubblico della Sardegna chiede, apprezza e merita di poter assistere a grandi eventi. E dopo i grandi eventi in musica – Alessandra Amoroso e Elisa le ultime piacevoli fatiche di Insula -, ora tocca alla comicità, a Maurizio Battista ed al suo show “Scegli una Carta” raccontarsi alla platea in due serate all’ultima risata che lasceranno senza fiato e con le lacrime agli occhi chiunque avrà la voglia, il piacere e la fortuna di partecipare in sala ad uno degli spettacoli più divertenti e coinvolgenti del 2018.

Gli ultimi biglietti utili ad assistere allo show cagliaritano di Maurizio Battista saranno disponibili a brevissimo presso tutti i Box Office dell’intera Sardegna, a Cagliari in via Regina Margherita (070 657428). Prezzi Teatro Conservatorio di Cagliari: platea 39 euro + diritti di prevendita e galleria 29 euro + diritti di prevendita.